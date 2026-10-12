LeBron James compró una casa de 1294 metros frente al mar y en 5 años se vendió por US$18.5 millones

LeBron James compró en 2010 una casa en Coconut Grove, Miami, por 9 millones de dólares. El basquetbolista la vendió en 2015 por US$13,4 millones, pero la trayectoria inmobiliaria de la residencia continuó: en 2023, cuando ya pertenecía a otros propietarios, volvió a cambiar de manos por US$18,5 millones. Ese último precio fue más del doble del que había pagado el jugador 13 años antes.

La venta de 2023 que elevó el precio de la antigua casa de LeBron James

Jeff Conry, expresidente de la aerolínea de vuelos chárter iAero Airways , y su esposa, Sherianne Conry, vendieron la propiedad ubicada en 3590 Crystal View Court por US$18,5 millones.

, y su esposa, Sherianne Conry, vendieron la propiedad ubicada en 3590 Crystal View Court por US$18,5 millones. Según los registros inmobiliarios citados por The Real Deal, los compradores fueron John Lie-Nielson, fundador y director ejecutivo de One Park Financial, y Darling Nielsen.

Antigua casa de Lebron James en Miami miamirealestateguy.com

Los Conry habían adquirido la residencia en mayo de 2021 por US$12,8 millones. La venta de 2023 representó un aumento aproximado del 44,5% respecto de esa compra.

La propiedad había salido al mercado con un precio solicitado de US$20,5 millones, aunque el monto efectivo de cierre fue US$2 millones inferior.

La casa donde vivió LeBron frente a la bahía de Biscayne

La casa fue construida en 2010. The Real Deal informó en 2021 una superficie de 13.930 pies cuadrados, equivalentes a aproximadamente 1294 metros cuadrados; en su cobertura de 2023 la describió como una mansión de casi 14.000 pies cuadrados. Cuenta con seis dormitorios, ocho baños completos y un medio baño.

Antigua casa de Lebron James en Miami miamirealestateguy.com

La propiedad ocupa un terreno de casi medio acre y tiene unos 24 metros de frente sobre la bahía de Biscayne, según los 80 pies publicados por el medio. Entre sus instalaciones figuran un muelle privado, piscina, gimnasio, spa y garaje para tres vehículos.

La residencia también dispone de una casa de huéspedes. Según Zarco, Conry conservó ese espacio como estaba cuando pertenecía a James, aunque agregó papel tapiz con la identificación “King James” y un detalle grabado con láser en la puerta.

La casa duplicó su precio desde la compra de LeBron James

James adquirió la vivienda el mismo año en que comenzó su etapa en los Miami Heat, equipo en el que jugó entre 2010 y 2014.

Antigua casa de Lebron James en Miami miamirealestateguy.com

En 2015, después de dejar Miami, vendió la casa por US$13,4 millones a Timo Kipp y su entonces esposa, Nathalia.

La secuencia de operaciones permite distinguir cuánto pagó cada propietario y quién concretó cada venta:

2010: LeBron James compró la propiedad por US$9 millones.

2015: James la vendió a los Kipp por US$13,4 millones.

2021: Timo Kipp la vendió por US$12,8 millones a los Conry.

2023: Los Conry la vendieron por US$18,5 millones.

Entre la adquisición de James y la transacción de 2023, el precio aumentó US$9,5 millones, aproximadamente un 105,6%.

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Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.