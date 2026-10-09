Conrad Hilton pagó US$225 mil por una mansión de 3700 m² y 76 años después Peter Thiel la compró por US$130 millones

El magnate tecnológico Peter Thiel concretó la adquisición de la histórica mansión Casa Encantada en el barrio Bel-Air, en Los Ángeles, por 130 millones de dólares. La finca perteneció al magnate hotelero Conrad Hilton, quien la compró en los años 50.

Peter Thiel y la millonaria adquisición de la Casa Encantada de Los Ángeles

Una sociedad de responsabilidad limitada vinculada a Peter Thiel presentó la oferta ganadora por US$130 millones en una subasta judicial por ejecución hipotecaria en julio de 2026. La puja se realizó al aire libre junto a una fuente en la plaza del centro cívico de Pomona, a las afueras de Los Ángeles.

El cofundador de PayPal y Palantir analizó el inmueble durante varios meses antes de la subasta Realtor.com

De acuerdo con The Wall Street Journal, la identidad del comprador permaneció en reserva durante aproximadamente dos meses hasta la confirmación de la operación por parte de los medios financieros. El cofundador de PayPal y Palantir analizó el inmueble durante varios meses antes de la subasta.

Thiel no contempla habitar la residencia principal y proyecta la finca de 8,5 acres como una inversión inmobiliaria. El empresario planea realizar obras de renovación y mejora en las instalaciones de la propiedad histórica.

La venta se concretó tras un litigio por deudas acumuladas por la familia del anterior propietario, Gary Winnick. La subasta judicial resolvió el conflicto financiero entre los herederos y la firma prestamista sobre el patrimonio.

Conrad Hilton compró la misma mansión, 76 años atrás

El magnate hotelero Conrad Hilton adquirió la finca de Bel-Air por US$225 mil en el año 1950. La compra del empresario marcó el inicio del renombre de la residencia dentro del mercado inmobiliario de lujo de California.

Hilton bautizó el inmueble como “La casa donde los sueños se hacen realidad” durante sus años de residencia en la propiedad. El empresario conservó la mansión durante décadas.

Conrad Hilton adquirió la finca de Bel-Air por US$225 mil en el año 1950 Conrad N. Hilton Foundation

La propiedad pasó posteriormente a manos del multimillonario David Murdock, en 1980, por un valor de US$12,4 millones. Posteriormente, en los 2000, el magnate de las telecomunicaciones Winnick compró la residencia por US$94 millones.

Winnick y su esposa Karen invirtieron millones de dólares adicionales en una remodelación completa de la mansión bajo la dirección del arquitecto Peter Marino. De este modo, la finca mantuvo el récord de la venta de vivienda privada más costosa de Estados Unidos en dos oportunidades.

Cómo es la icónica mansión que ahora compró Peter Thiel

La Casa Encantada abarca una superficie cubierta de aproximadamente 40.000 pies cuadrados (más de 3700 metros cuadrados), construida en la década de 1930. La edificación principal dispone de siete dormitorios y múltiples salones de recepción sobre un terreno de 8,5 acres.

La finca se sitúa en una colina con vistas directas hacia los campos del Bel-Air Country Club en el condado de Los Ángeles. Los terrenos incluyen extensos jardines, instalaciones recreativas y áreas verdes alrededor de la estructura central.

La Casa Encantada, adquirida por Peter Thiel, abarca una superficie cubierta de aproximadamente 40.000 pies Realtor.com

Los interiores de la residencia conservan detalles de diseño clásico combinados con las reformas arquitectónicas ejecutadas a principios del siglo XXI. La estructura ofrece espacios amplios diseñados para eventos sociales e integración con el entorno natural.

La propiedad es una de las fincas residenciales de mayor extensión dentro del distrito de Bel-Air. Su ubicación geográfica y su escala arquitectónica la consolidan como un punto de referencia inmobiliario en el sur de California.