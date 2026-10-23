Juan Gabriel compró una finca de cuatro hectáreas en Miami y ahora se vende por US$38,9 millones

La antigua mansión de Juan Gabriel en Florida volvió a salir al mercado inmobiliario con un precio de US$38,9 millones. La propiedad, ubicada en Southwest Ranches, en el condado de Broward, perteneció durante años al cantante mexicano y hoy es un complejo residencial de lujo con instalaciones deportivas, jardines y espacios recreativos.

Cómo es la finca de Juan Gabriel en Florida que se vende por US$38,9 millones

El anuncio de venta fue publicado el 7 de octubre por la inmobiliaria Coldwell Banker. Según informó N+ Univision, el precio solicitado supera el récord anterior de US$22,5 millones de otra propiedad que figuraba entre las más caras anunciadas en la zona. Hasta el momento, no se informó públicamente de una oferta aceptada.

La finca ocupa aproximadamente 3,9 hectáreas (9,69 acres) y reúne seis construcciones independientes. Entre ellas se encuentran una residencia principal de cinco dormitorios, una casa de huéspedes con tres habitaciones, una casa club y espacios destinados al deporte y al bienestar, según la descripción publicada por Mansion Global.

Uno de los sectores más llamativos es el pabellón de baloncesto de unos 975 metros cuadrados. La instalación cuenta con piso deportivo profesional, vestuarios, un balcón para observar los partidos, espacios para reuniones y una barra de batidos. De acuerdo con la información inmobiliaria, actualmente la utiliza un programa de baloncesto sin fines de lucro.

El complejo también dispone de dos piscinas, una de ellas con cascadas, además de estanques ornamentales, árboles frutales y senderos ajardinados. Entre las instalaciones adicionales figuran un gimnasio, sauna, baño de vapor, sala de masajes y una casa club con bar y cine privado.

La propiedad se encuentra en Sunshine Ranches, un sector de Southwest Ranches conocido por sus grandes parcelas y viviendas privadas. A diferencia de las mansiones frente al mar que caracterizan otras áreas del sur de Florida, esta zona ofrece terrenos amplios para incorporar instalaciones deportivas y recreativas.

La finca que perteneció a Juan Gabriel en Southwest Ranches, Florida, incluye una residencia principal de cinco dormitorios, una casa para invitados, dos piscinas y amplios jardines con árboles frutales Coldwellb Banker Global Luxury

De US$9 millones a US$38,9 millones: cómo escaló el precio de la mansión de Juan Gabriel

La actual propietaria, una sociedad limitada, adquirió el inmueble en junio de 2022 por US$9 millones, según los registros inmobiliarios citados por Mansion Global. El precio solicitado ahora supera cuatro veces aquella cifra, aunque la diferencia no representa una ganancia confirmada: la propiedad todavía está anunciada y no se conoce el monto final de una eventual venta.

La historia del inmueble también estuvo marcada por una disputa familiar. Tras la muerte de Juan Gabriel, Joao Aguilera inició una disputa judicial contra su hermano Iván por cuestiones vinculadas con la herencia. El reclamo fue retirado en diciembre de 2017, según los antecedentes publicados por N+ Univision.

Juan Gabriel había comprado la finca en 1995 y la transfirió a uno de sus hijos en 2015, de acuerdo con registros públicos citados por medios. El artista, cuyo nombre real era Alberto Aguilera Valadez, murió el 28 de agosto de 2016, a los 66 años.

Quién fue Juan Gabriel, el “Divo de Juárez” que vendió más de 100 millones de discos

Juan Gabriel fue uno de los compositores e intérpretes más reconocidos de la música mexicana. Su repertorio incluye canciones como “Querida”, “Amor eterno” y “Hasta que te conocí”, que forman parte de su legado musical.

El antiguo inmueble del “Divo de Juárez” cuenta con un pabellón de baloncesto de casi 975 metros cuadrados, además de gimnasio, sauna y otros espacios recreativos. La propiedad está anunciada por US$38,9 millones Coldwellb Banker Global Luxury

En 2009, la Academia Latina de la Grabación lo distinguió como Persona del Año. La institución destacó su trayectoria y le atribuyó más de 100 millones de discos vendidos y más de 1500 canciones compuestas.

Diez años después de la muerte del artista, su antigua residencia vuelve a generar interés, esta vez por su valor inmobiliario. La finca continúa anunciada por US$38,9 millones, pero el precio final dependerá de las condiciones de una eventual negociación y de que se concrete una venta.