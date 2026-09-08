La antigua casa de Dolly Parton en California que ya se vende por US$2 millones

La antigua casa de Dolly Parton en Solvang, California, está a la venta por US$1995 millones y conserva distintos elementos de la época en que la cantante fue su propietaria. El complejo, ubicado en el centro de esta localidad de inspiración danesa, reúne tres viviendas y fue utilizado por la artista como un refugio privado.

Cuánto cuesta la antigua casa de Dolly Parton en California

Según The New York Times, Parton compró el inmueble en 2004 y lo vendió en 2014 por US$940 mil. El actual copropietario, Cris Lapp, lo adquirió en 2022 por US$1367 millones y comenzó a ofrecerlo nuevamente en mayo de 2026.

La antigua propiedad de Dolly Parton en Solvang, California, fue puesta nuevamente a la venta por US$1,995 millones Cristopher Lapp

El interés por el inmueble aumentó después de la muerte de Parton, quien falleció el 25 de agosto de 2026, a los 80 años, en Nashville, tras una breve batalla contra el cáncer.

Según The New York Times, Lapp recibió numerosas consultas de potenciales compradores después de conocerse la noticia, aunque hasta el momento no había aceptado ninguna oferta.

El complejo se encuentra sobre un terreno de aproximadamente un cuarto de acre y tiene 2510 pies cuadrados (233 metros cuadrados), distribuidos entre tres viviendas. En conjunto, cuenta con siete dormitorios y cinco baños.

La vivienda principal cuenta con dos plantas y conserva elementos exteriores vinculados con la arquitectura característica de Solvang, entre ellos una cerca blanca y un pequeño molino de viento.

Los detalles de la casa de Dolly Parton en Solvang

De acuerdo con New York Post, la casa conserva un espacio que Parton utilizaba para guardar sus pelucas y un vestidor asociado con su estilo personal. El interior combina elementos rústicos, carpintería tallada y mobiliario de aspecto tradicional.

La artista utilizaba el inmueble como una escapada de fin de semana y solía viajar allí junto a Judy Ogle, su amiga de toda la vida, según el medio.

Lapp también relató que el cuidador tenía instrucciones específicas cuando la cantante llegaba. Debía colocar flores frescas y mantener abastecido el refrigerador con Spam, un alimento que, según el propietario, le gustaba especialmente.

El terreno incluye además una pequeña estructura para pájaros inspirada en una capilla, un espacio destinado a perros y otros elementos decorativos relacionados con la identidad danesa de Solvang.

Lapp destinó cerca de US$100 mil a renovaciones después de comprar el inmueble y convirtió las tres viviendas en unidades destinadas al alquiler, de acuerdo con New York Post.

Por qué volvió al mercado la antigua casa de Dolly Parton

Lapp dijo a The New York Times que las consultas se multiplicaron tras conocerse el fallecimiento de la cantante, aunque la propiedad ya estaba disponible antes de ese momento.

El actual propietario contó además que no descubrió que el inmueble había pertenecido a Parton hasta una etapa avanzada de la compra, cuando la operación ya se encontraba en depósito y se realizaba la investigación de títulos.

Un pequeño molino de viento forma parte de los elementos exteriores de la propiedad, en homenaje a la identidad danesa de Solvang Cristopher Lapp

La propiedad también tuvo medidas de seguridad vinculadas con la época de la cantante. New York Post informó que la puerta original de uno de los dormitorios era de acero de grado industrial y que las ventanas habían sido modificadas para dificultar la visibilidad desde el exterior.

Parton utilizó la vivienda como un espacio privado lejos de su residencia principal en Nashville. Tras su venta en 2014, el inmueble pasó por otros propietarios antes de regresar al mercado con un precio cercano a US$2 millones.