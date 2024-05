Christian Nodal reveló por qué Cazzu y su bebé casi se mueren en el parto: “Fue muy traumático”

Escuchar

El músico mexicano, Christian Nodal, y la argentina referente del trap, Cazzu, atravesaron el embarazo de su primera hija sin ningún tipo de complicaciones. La pareja incluso mostró recientemente algunas fotos de su bebé. Sin embargo, sus seguidores no estaban al tanto del difícil momento que debieron atravesar en el parto, que resultó desafiante para ambos.

En una entrevista exclusiva con la periodista Luz García, para el podcast Noches de Luz, el cantante reveló cómo fue el traumático momento. “No fue bonito”, sentenció Nodal al evocarlo. Esta fue la primera vez que alguno de los dos artistas habló en público del nacimiento de Inti, como nombraron a la bebé, y las complicaciones médicas por las que pasaron.

Christian Nodal y Cazzu en los Latin Grammy Awards CRISTINA QUICLER - AFP

“El evento de recibirla fue muy traumático, no fue bonito. Iba como un parto natural y, en el último momento, pasó que rompieron la bolsa y con la presión se salió primero el cordón umbilical y luego la cabeza y eso la aplastó”, relató Nodal. “Yo tenía la máquina de los latidos y empezó a bajar el ritmo de las dos, de Inti y de Cazzu. Fue el peor sentimiento en mi vida”, agregó.

En medio de la situación, sin poder asimilar lo que ocurría y con un miedo que lo paralizaba, el artista incluso rezó: “Yo decía: Dios, nunca te pido nada, por favor, no me hagas esto. Este golpe yo no lo aguanto. Mañana mismo agarro la pistola y me despido. No me siento capaz de sobrevivir a algo como esto”.

Cazzu con su bebé Inti, una vez que terminó el parto Instagram

Tras este episodio de alta tensión, Cazzu y su bebé pudieron recuperarse. “Al final terminó siendo una cesárea y todos salió perfecto”, afirmó el cantante de regional mexicano en la entrevista. “Cuando me dijeron que iba a ser papá, que era una niña, porque yo toda la vida quise una niña, para mí fue una verdadera locura”, cerró.

Inti, la hija de Cazzu y Christian Nodal

El 14 de febrero de 2024, Día de los Enamorados, fue el momento que eligió la pareja para mostrar por primera vez el rostro de su bebé. Los cantantes dejaron atrás el misterio y enternecieron a todos sus fanáticos en las redes sociales. “Feliz día del amor y la amistad”, escribieron y publicaron una imagen en la que se los veía felices, mientras besaban a Inti, uno de cada lado.

Christian Nodal publicó por primera vez una foto de su hija Inti instagram

Esta instantánea fue excepcional y no volvió a repetirse. Tanto Nodal como Cazzu suelen ser muy reservados con su intimidad como pareja y también son cuidadosos al publicar el rostro y detalles del día a día de la niña. En general, evitan a toda costa que la cara de la bebé aparezca en las redes sociales e incluso en los medios de comunicación, algo que los distingue de otras celebridades internacionales.

Esta forma de separar lo privado de lo público parece una tendencia entre las estrellas latinas. Camilo y Evaluna, por ejemplo, otras dos de las celebridades más seguidas, también recibieron críticas por elegir no mostrar el rostro de su primera hija, Índigo.

