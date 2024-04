La muerte de O.J. Simpson y el día que se dijo que era el verdadero padre de Khloé Kardashian

Escuchar

O.J. Simpson, estrella del fútbol americano y actor de Hollywood, murió este miércoles 10 de abril. El exjugador es recordado, además de su carrera deportiva, porque lo acusaron y luego lo absolvieron en la causa que investigó el asesinato de su exesposa Nicole Brown en 1994. También se lo vinculó al clan Kardashian, ya que una versión aseguraba que él era el verdadero padre de Khloé, hija de Kris Jenner.

Este jueves 11 de abril la familia confirmó la muerte de Simpson en un breve comunicado que se publicó en su cuenta oficial: “El 10 de abril, nuestro padre, Orenthal James Simpson, sucumbió a su batalla contra el cáncer. Estaba rodeado de sus hijos y nietos. Durante este tiempo de transición, su familia le pide que respete sus deseos de privacidad y gracia”, dice el posteo de la red social X.

El exjugador de fútbol recibió tratamiento en Las Vegas, Nevada, después de un diagnóstico de cáncer de próstata. El abogado de Simpson confirmó a TMZ que murió el miércoles por la noche en la misma ciudad. El medio explica que según los informes, había luchado contra la enfermedad en los últimos años, pero su salud empeoró últimamente y tuvo que recibir cuidados paliativos en los últimos meses.

De acuerdo con Associated Press, “Simpson ganó fama, fortuna y adulación a través del fútbol y el mundo del espectáculo, pero su legado cambió para siempre con los asesinatos con cuchillo en junio de 1994 de su exesposa, Nicole Brown Simpson, y su amigo Ronald Goldman, en Los Ángeles, California”. La cobertura televisiva en vivo de su arresto y una persecución a baja velocidad “marcó una sorprendente caída para el héroe del deporte”, indicó la agencia.

El vínculo de O.J. Simpson con el clan Kardashian

Según el sitio Biography, la relación entre Simpson y la familia Kardashian se remonta a mucho tiempo atrás, cuando Robert Kardashian se cruzó por primera vez con la estrella del deporte a finales de los años 60. Más tarde se volvieron a encontrar mientras jugaban tenis en la casa de un amigo en común y desarrollaron una amistad, además de convertirse en socios comerciales, incluida la inversión en una empresa llamada Juice Inc., que abrió tiendas de yogur helado.

Al tiempo, Kardashian se casó con Kristen Mary Houghton (Kris Jenner) y Simpson, que en ese momento estaba casado con su primera esposa Marguerite, finalmente se divorció y volvió a contraer matrimonio con Nicole Brown. Las familias llevaban una buena relación, al grado de que los hijos del abogado y empresario le llamaban tío al exjugador de la NFL.

Luego, el nombre Kardashian apareció por primera vez en los titulares nacionales cuando el empresario se convirtió en el abogado de Simpson en el asesinato de Brown y Goldman, el 12 de junio de 1994.

¿O.J. Simpson era el verdadero padre de Khloé Kardashian?

De acuerdo con la revista Us Weekly, en 2013, Ellen Pierson, esposa de Robert Kardashian en el momento de su muerte, en 2003, vendió extractos del diario privado del abogado a un tabloide y dio una entrevista en la que afirmó que él no era el padre biológico de Khloé Kardashian; la empresaria y socialité es hermana de Kourtney, Kim y Rob.

En un episodio de Keeping Up With the Kardashians, de octubre de 2018, la estrella de los realities confirmó que se había hecho una prueba de ADN para conocer acerca de sus ancestros, al igual que otros miembros de la familia. Los resultados determinaron que es: “58 % europea, 41,6% del Medio Oriente”, lo que significaría que Robert Kardashian, de origen armenio, realmente es su padre.

Por su parte, O.J. Simpson dijo en sus primeros posteos de Twitter: “Estoy muy orgulloso de Khloe, como todas las chicas, tal como sé que Bob (como llamaba cariñosamente a su amigo) lo estaría si estuviera aquí. Pero el simple hecho del asunto es que ella no es mía”.