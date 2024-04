La multa que tendrían que pagar los padres de la niña que evadió la seguridad para fotografiarse con Lionel Messi

Escuchar

Entre las jugadas más destacadas del partido entre Colorado Rapids e Inter Miami por la Major League Soccer (MLS) hay una que no fue de fútbol. Se trata de la corrida que hizo una niña por el campo de juego para sacarse una foto con su ídolo, Lionel Messi. Ahora, por la invasión al campo de juego, la niña podría enfrentar a una costosa multa y una prohibición de entrada a los estadios de la liga.

La situación se dio el sábado pasado, en el empate 2-2 entre Inter Miami y Colorado Rapids. La joven saltó al campo de juego y lo atravesó al grito de “¡Leo, Leo!”, hasta que alcanzó al futbolista argentino, que convirtió un gol en su regreso tras varias ausencias por lesión. Una vez que estuvo junto a él, se sacó una foto rápidamente, antes de que la seguridad del estadio llegara para sacarla de allí.

La reacción de Messi dejó en evidencia la calidez del rosarino de 36 años. “Miró a la cámara y me dijo que saliera corriendo”, reveló Antonella después de que se viralizara el video que publicó en su cuenta de TikTok, en la que tiene 71 mil seguidores.

Cuánto cuesta la multa que debería pagar la chica que se sacó una foto con Messi

Antonella Siegert, de 12 años, podría enfrentar a una multa de 15.000 dólares por ingresar al campo de juego, según Univisión. Para hacerlo, aprovechó que el Chase Stadium no tiene alambrado ni rejas, por lo que es más fácil saltar. Asimismo, logró esquivar a los guardias de seguridad y también al custodio personal de Messi, Yassine Cheuko.

Además de la multa, la chica podría ser vetada de todos los estadios de la MLS. La prohibición también recaería sobre su papá, Carlos, que la llevó a la cancha del Inter Miami ese día y era responsable de su hija menor de edad.

Antonella es fanática de Messi Instagram @antonella.soccer

En agosto de 2023, Nashville SC, otro equipo de la MLS, advirtió respecto de esas consecuencias en la previa de un partido ante Rayados de Monterrey: “Mensaje importante. Cualquiera que ingrese al campo de juego recibirá una multa de US$15.000, será arrestado y será vetado de todos los estadios de la MLS”.

En tanto, el código de conducta de la MLS advierte que “cualquier aficionado que viole cualquiera de estas disposiciones puede estar sujeto a sanciones, que incluyen, entre otras, expulsión sin reembolso, pérdida de privilegios de entradas para juegos futuros y revocación de abonos de temporada”. Entre las normas se encuentra “no entrar o intentar ingresar al campo, la pista del campo, el túnel o cualquier otro lugar distinto al permitido por el boleto o credencial del aficionado”.

La felicidad de la niña que consiguió la foto con Messi: “El mejor día de mi vida”

Pese a las penalizaciones que enfrenta, Antonella no está muy preocupada. “Estoy muy feliz. Cuando me agarraron los de seguridad toda la gente me empezó a aplaudir porque yo era muy rápida”, aseguró la niña fanática de Messi.

En Instagram también contó su felicidad: “Nos cambiamos a la barra brava y esperé el momento oportuno y solo corrí y corrí con todas mis fuerzas y pude llegar hasta él. Esos segundos donde lo abracé fueron los mejores segundos de mi vida. Gracias @leomessi por ser tan humilde y acceder a hacer este momento realidad”, expresó.

Por último, completó: “¡Sin duda alguna el mejor día de mi vida! El día que pude cumplir mi sueño, el día donde pasaron muchas cosas para que todo se pudiera lograr… Hice lo imposible para estar en ese juego en Miami viajando desde lejos, los puestos que teníamos eran superaltos para poder llegar al campo iba a ser imposible porque había que saltar como cuatro metros”.

Fallas de seguridad en la MLS

Aunque la corrida de la niña no significó ningún peligro para Messi y solo interrumpió brevemente el partido, dio cuenta de las fallas de seguridad que todavía persisten en los estadios de la MLS, especialmente cuando el 10 de Inter Miami está dentro de la cancha. De hecho, desde la llegada del jugador argentino, la liga debió aumentar las precauciones en todas las canchas, pero hasta el momento no alcanzó.