La razón por la que Glen Powell abandona Hollywood y regresa a su Texas natal: “Todo es un mundo falso”

El actor Glen Powell decidió dar un giro radical en su vida. Conocido por su papel destacado en la exitosa película Top Gun: Maverick y por su participación en la comedia Everyone But You, la celebridad ha tomado la decisión de abandonar Hollywood y regresar a su natal Texas. Este cambio trascendental en su vida fue influenciado en gran medida por su compatriota texano y también actor, Matthew McConaughey.

La trayectoria de Glen Powell en Hollywood no ha sido fácil. A lo largo de más de 15 años, ha trabajado para llegar al punto más alto de su carrera, con la cúspide en compañía de Tom Cruise. Sin embargo, el precio de este éxito ha sido alejarse de su familia y enfrentarse a un entorno en el que le resulta difícil confiar en las intenciones de las personas.

Glen Powell fue incluido en el salón de la fama de su tierra natal Texas Foto Instagram @glenpowell

“Desde que mi imagen en Hollywood mejoró, se ha vuelto difícil confiar en la gente aquí”, compartió en una entrevista reciente con The Hollywood Reporter. A su vez, fue claro sobre lo que le resulta incómodo: “Esa idea de que aquí eres un tipo de show. Alguien dirá: ‘Oye, amigo, ¿quieres venir a casa de este conocido?’. Y entonces apareces, y de repente estás allí para el lanzamiento de tequila de alguien, y hay un fotógrafo”, compartió para referirse a la idea de que no le gusta sentirse como “una pieza”.

El actor también reveló que es en esos momentos donde quería estar más cerca de su familia, ya que se cuestionaba el propósito de lo que realmente hacía en la industria mediática.

El radical cambio de Matthew McConaughey

El actor también reveló cómo Matthew McConaughey, quien se mudó de Hollywood a su ciudad natal en Texas, influyó en su decisión de regresar a su tierra. El también actor le brindó un consejo que resonó profundamente en Powell. “Él dice: ‘Hollywood es Matrix, hombre. Te conectas y todo es un mundo falso’”, recuerda. “Luego voy a Austin y me desconecto. Todo es real. Esos son mis amigos, esa es mi familia, mis acciones importan allí’”. Este consejo fue un punto de inflexión para el intérprete de Hit Man, quien decidió que necesitaba una separación entre su vida profesional y su vida personal.

La próxima película de Glen Powell estrena el 24 de mayo por Netflix Foto Instagram @glenpowell

Así, Powell decidió regresar a Austin, Texas, y compró una casa a solo 30 minutos de la de sus padres. Además, completará su título universitario en la Universidad de su ciudad y solo está a dos cursos de graduarse. Aunque su ceremonia estaba planeada para el verano boreal, el éxito de Everyone But You y los compromisos de prensa con sus nuevas películas, Hit Man, que estrenada el 24 de mayo en Netflix, y Twisters, cuya fecha de estreno es el 19 de julio en cines, retrasaron sus planes.

“Creo que es muy importante para mi mamá y es más bien algo emocional para mí”, explicó al referirse sobre obtener el título universitario. “Además, estoy tan cerca que puedo saborearlo”, agregó. La familia de Powell ha jugado un papel crucial en su vida y carrera. Sus padres y hermanas lo visitan en cada set de filmación en el que trabaja, ya sea en el Medio Oeste o en Australia.

Powell también eligió mantener un lugar en Tribeca, pero ya entregó oficialmente las llaves de su casa en Hollywood Hills, donde había vivido desde que consiguió su papel destacado en Top Gun: Maverick. El actor le dijo a The Hollywood Reporter que esta era su última semana en Los Ángeles y que está listo para el cambio.

Glen Powell decide volver a Texas para estar más cerca de su familia Foto Instagram @glenpowell

Famosos que dejaron Hollywood

Glen Powell y Matthew McConaughey no fueron los únicos que decidieron volver a su tierra natal. Hollywood representa para muchos la tierra de las oportunidades, este lugar se vuelve muy competitivo y hasta incluso agobia hasta los que ya lograron consagrarse. Entre las celebridades que decidieron irse se encuentra:

Ian Somerhalder : el actor, conocido por su papel en Vampire Diaries , decidió tomar un descanso de la actuación para dedicarse a su pasión por combatir el cambio climático. Junto a su esposa Nikki Reed se enfocan en proyectos relacionados con la mejora del suelo del mundo a través de la agricultura regenerativa. “Dejé la actuación hace poco más de cuatro años para criar a mis hijos, construir mis empresas y lanzar estas películas”, dijo Somerhalder a E! Noticias en noviembre del año pasado.

: el actor, conocido por su papel en , decidió tomar un descanso de la actuación para dedicarse a su pasión por combatir el cambio climático. Junto a su esposa Nikki Reed se enfocan en proyectos relacionados con la mejora del suelo del mundo a través de la agricultura regenerativa. “Dejé la actuación hace poco más de cuatro años para criar a mis hijos, construir mis empresas y lanzar estas películas”, dijo Somerhalder a en noviembre del año pasado. Jennette Mccurdy : la ex estrella de iCarly decidió dejar la actuación para centrarse en las oportunidades de escritura y dirección, así como en su podcast. La actriz ha expresado su insatisfacción con los papeles que interpretó en el pasado y reveló sentir vergüenza por algunos de ellos. Aunque no ha descartado completamente un regreso, se encuentra en un omento de exploración en las nuevas formas de involucrarse en la industria.

: la ex estrella de decidió dejar la actuación para centrarse en las oportunidades de escritura y dirección, así como en su podcast. La actriz ha expresado su insatisfacción con los papeles que interpretó en el pasado y reveló sentir vergüenza por algunos de ellos. Aunque no ha descartado completamente un regreso, se encuentra en un omento de exploración en las nuevas formas de involucrarse en la industria. Meghan Markle : la ex actriz estadounidense se retiró después de su matrimonio con el Príncipe Harry y su posterior vida en la realeza británica.

: la ex actriz estadounidense se retiró después de su matrimonio con el Príncipe Harry y su posterior vida en la realeza británica. Cameron Diaz: después de una exitosa carrera en Hollywood con más de 40 películas en su haber, decidió tomar un descanso de la actuación para explorar otras facetas de su vida. Se ha dedicado a escribir libros sobre bienestar y formar una familia con su esposo Benji Madden. Aunque no extraña la actuación, podría considerar regresar a la pantalla grande en el futuro cercano.

