Matthew McConaughey habló del aterrador incidente en un avión que vivió semanas atrás: “Fue espeluznante”

A comienzos de marzo, la noticia de que un vuelo de Lufthansa que se dirigía de Estados Unidos a Alemania cayó casi 1200 metros debido a una fuerte turbulencia conmocionó a todos. Entre los pasajeros se supo que estaba Camila Alves, esposa de Matthew McConaughey; lo que se desconocía hasta ahora es que el actor también a bordo de la aeronave.

La estrella de El club de los desahuciados habló del incidente por primera vez en el adelanto del podcast Let’s Talk Off Camera de Kelly Ripa, el cual transmitieron por Entertainment Tonight el martes. “La bandeja de la comida es lo que me sujetó”, recordó el actor de 53 años. “No llevaba puesto el cinturón de seguridad, y no hubo ningún aviso de abrochar el cinturón de seguridad justo antes de que ocurriera ”, añadió.

El ganador del Oscar señaló que “inmediatamente se acercó” para asegurarse de que su mujer estuviese sujetada. El “tremendo susto” dejó a McConaughey con la sensación de que no tenía “forma de controlar esta situación el momento”. En su lugar, la estrella de Interstellar y Alves, de 41 años, “se agarraron de la mano”.

“Algunas personas guardaban un silencio sepulcral”, recordó. “Otros se reían a carcajadas. Y no era una risa de ‘Esto es divertido’, sino como de ‘Estoy en shock’”, contó. “ De repente tu vino tinto, el vaso y los platos en los que estaba tu comida están todos suspendidos, flotando y quietos en el aire... Y de un segundo a otro todo se viene abajo ”, agregó.

McConaughey tuvo la fortuna de estar viajando justo con un amigo piloto, que mantuvo la calma en todo momento y le dijo que no pasaba nada, tranquilizándolo.

Imagen de la cabina del vuelo 469 de Lufthansa que iba de Austin, Texas, a Fráncfort, Alemania, luego de sufrir una fuerte turbulencia el miércoles 1 de marzo de 2023

“El hierro se dobló y yo pensaba... ‘¿Puede el avión aguantar eso?”, dijo la estrella. “Y mi amigo me dijo: ‘Estas cosas están tan probadas, que sí, no te preocupes, el avión estructuralmente puede aguantar eso’. Y yo le pregunté: “Si algo va mal, ¿podrías pilotarlo?”, continuó relatando el actor. “Y él me dijo: ‘No hay problema’. Y yo dije: ‘Genial, me encanta oír eso’”. Luego, McConaughey calificó el incidente como el “más espeluznante” que ha vivido “por mucho”, y señaló que los tripulantes de cabina no parecían “extremadamente confiados”.

A diferencia de McConaughey, que guardó silencio durante semanas, Alves contó su experienca durante el fatídico vuelo al día siguiente del hecho. “En el vuelo de anoche, el avión cayó casi 4000 pies [más de 1200 metros], 7 personas fueron al hospital. Todo volaba por todas partes”, posteó la madre de tres junto a un video que mostraba toda la comida desparramada por los pasillos, además de un montón de bandejas, servilletas, papeles y objetos de los pasajeros. Y enseguida, advirtió: “Por respetar la privacidad de los que me rodean, eso es todo lo que estoy mostrando pero el avión era un caos. Y las turbulencias seguían llegando”.

Matthew McConaughey y Camila Alves Grosby Group

“¡El vuelo de Lufthansa que estás viendo en las noticias hoy! Sí, ese mismo. Gracias a Dios todos están a salvo y bien”, agregó aún conmovida por lo que acababa de vivir.

El vuelo 469 de la empresa alemana -que se dirigía de Austin, Texas, a Frankfurt, Alemania- volaba a más de 11.000 metros de altura sobre Tennessee cuando comenzó a enfrentar una severa turbulencia. Como consecuencia de las fuertes sacudidas, el avión cayó alrededor de 1200 metros, lo que dejó un saldo de 7 personas heridas.

Debido a esto, y con intención de que las víctimas reciban asistencia médica, el vuelo hizo un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional Dulles de Virginia, por lo que los pasajeros debieron pasar la noche en un hotel.

