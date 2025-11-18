La revelación de una actriz latina sobre Schwarzenegger y una escena que lo cambió todo: “Piensa que soy tu esposa”

Pocos días después del estreno del remake de The Running Man, ocurrido el 14 de noviembre, volvió a circular una anécdota que María Conchita Alonso había revelado unos años atrás. La actriz -nacida en Cienfuegos (Cuba) y criada en Venezuela- rememoró un episodio inesperado del rodaje original de esta película en 1987, donde compartió pantalla con Arnold Schwarzenegger.

“Yo fui su primer beso en el cine”: la anécdota que Alonso detalló en la TV

En el programa Suelta La Sopa de Telemundo y en otras entrevistas, Alonso aseguró que su personaje, Amber Méndez, había protagonizado el primer beso en pantalla del actor. La escena debía mostrar un momento apasionado entre ambos, pero el resultado inicial no convenció a la actriz.

La anécdota recuperó el detrás de escena de un clásico ochentoso

La intérprete relató que para ella todo quedó claro desde la primera toma: “Él me dio un beso, así como con la lengüita”, dijo al insinuar un gesto torpe. La situación la llevó a frenar la grabación. “Yo mandé a cortar. Le dije: ‘Arnold, así no se besa. Piensa que yo soy tu esposa. ¿Cómo se llama tu esposa?’”. Él contestó: “María”.

La indicación final cerró la negociación: “Pues bésame como besas a María”. Después de esa corrección, el beso salió natural y la escena quedó definitiva en el montaje.

La relación entre Alonso y Schwarzenegger

Alonso aclaró en Suelta La Sopa que no existió romance alguno fuera de cámara. “Nunca tuvimos nada”, sentenció con firmeza. También mencionó que Schwarzenegger “era coqueto”, aunque prefirió no avanzar en esa línea. “No lleguemos ahí”, dijo para cerrar el tema.

Alonso reveló que dio el primer beso cinematográfico de Schwarzenegger Captura The Running Man

El entrevistador comentó en tono jocoso que ella “hubiera podido ser la primera dama de California”. Alonso sonrió, y también bromeó al responder: “A lo mejor, señores”.

Este último comentario tuvo lugar porque además de su carrera como actor, Schwarzenegger fue gobernador del Estado Dorado.

¿De qué trata “The Running Man”, la película en la que los actores se besaron?

El film, conocido internacionalmente como The Running Man, retrata un futuro distópico basado en la novela homónima de Stephen King.

En la trama, Ben Richards -interpretado por Schwarzenegger- participa en un programa televisivo mortal para intentar recuperar su libertad. Dirigida por Paul Michael Glaser y distribuida por TriStar Pictures, se estrenó el 13 de noviembre de 1987 y recaudó US$38 millones en Estados Unidos, según IMDb.

La película mostró la química entre Amber Méndez y Ben Richards

Alonso dio vida a Amber Méndez, una periodista que se cruza con Richards dentro de ese sistema autoritario. Esa interacción incluyó la escena del beso que décadas después volvió a ocupar titulares.

Schwarzenegger respaldó el remake de la película

Tras casi cuatro décadas del estreno original, Arnold Schwarzenegger volvió a vincularse con la historia de The Running Man.

Durante un encuentro con Glen Powell y el director del remake, Edgar Wright, el actor contó que ese título había sido el único de su filmografía que siempre quiso ver reinterpretado. “La única película que quise que rehicieran fue The Running Man”, admitió en diálogo con People.

La actriz explicó que corrigió al protagonista antes de la toma final Captura The Running Man

Schwarzenegger se mostró entusiasmado con la nueva adaptación y dio su aprobación al proyecto antes del rodaje.

Powell, elegido para encarnar a Ben Richards, buscó ese respaldo de manera directa: pidió al hijo del intérprete, Patrick Schwarzenegger, que lo pusiera en contacto con él para consultarle personalmente.

El actor celebró el resultado final y destacó la visión de Wright, quien también agradeció públicamente el gesto al compartir una foto del encuentro.

Para el director, contar con el apoyo del protagonista original reforzó el espíritu con el que se abordó este remake, pensado para reintroducir la historia a una nueva generación sin perder la esencia del relato de 1987.