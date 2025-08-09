Arnold Schwarzenegger revela qué aprendió como gobernador de California y la influencia de tener una esposa demócrata

Arnold Schwarzenegger cuenta con una trayectoria profesional muy amplia en Estados Unidos. Además de convertirse en una estrella de Hollywood y adentrarse en el mundo del fisicoculturismo, aseguró que aprendió como gobernador de California y destacó la influencia de que su exesposa, la periodista Maria Shriver, fuera demócrata.

Qué destaca que aprendió Schwarzenegger como gobernador de California

El protagonista de Terminator tuvo a su cargo la administración estatal entre 2003 y 2011. En diálogo con Shaquille O’Neal en The Big Podcast With Shaq el 27 de junio pasado, el aclamado actor reveló cuál fue el mayor desafío y la mejor enseñanza durante su etapa frente a California.

Como gobernador republicano, Schwarzenegger señaló que sus principales metas frente a la administración estatal de California fueron “crear más atención médica, cómo mejorar el medio ambiente, la forma de traer negocios de regreso y cómo deshacerse de la falta de vivienda”.

En ese sentido, el actor de Hollywood destacó que el mayor desafío que enfrentó al liderar un territorio fue modificar el concepto individual por el colectivo. “Ahora no estás trabajando para ti mismo, sino para la gente. Así que todo lo que tienes, lo que tienes que hacer, básicamente es cambiar de marcha el ‘yo’ por el ‘nosotros’. Se trata de cómo vamos y, ahora, hacemos algo que tenga un gran impacto en la gente”, aseveró.

También indicó que se encontró con opiniones en contra durante su gestión y detalló la estrategia que utilizó para no dejarse llevar por los comentarios y seguir el camino en el que creía. “Cuando intentas hacer algo inusual, la gente siempre dice que eso no va a suceder, que no va a funcionar y todo eso. Los detractores. Así que aprendí a desconectar y a no escucharlos”, puntualizó.

Shaquille O’Neal entrevistó a Arnold Schwarzenegger en su podcast Captura

Schwarzenegger reveló cómo influyó en su gestión la tendencia demócrata de su expareja

Su paso por la administración de California le dejó huella. Tal fue así que aseguró que, en la actualidad, no podría quedarse con solo una cosa entre la política, la actuación o el culturismo. “No elegiría, porque es muy importante entender que, a medidas que creces, cambias lo que es importante para ti”, expresó.

“Cuando tenía cuatro años, era conseguir un pequeño auto de juguete o un camión (...). Cuando era más joven, era el culturismo. Cuando tenía unos 30 años, era la actuación y, luego, a los 50, era ser un servidor público”.

(Archivo) Maria Shriver y Arnold Schwarzenegger se casaron en 1986

En ese sentido, recordó cómo fue liderar su gestión junto a Shriver, con quien se dio el “sí, quiero” en 1986. “Mi esposa era demócrata y, entonces, ¿por qué los vería como villanos o como el enemigo? Así que trabajamos juntos y resolvimos muchos problemas. Y, por supuesto, hubo muchas cosas que no resolvimos, pero así son las cosas“, concluyó.

La pareja anunció su separación en 2011 y, una década después, se formalizó el divorcio entre ambos.

Cuando Schwarzenegger abandonó Sacramento, retomó su rutina diaria y su trabajo como actor y culturista. De hecho, en junio pasado, estrenó la segunda temporada de la serie Fubar, que está disponible en Netflix.