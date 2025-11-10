Arnold Schwarzenegger está de regreso y esta vez no va contra Gavin Newsom: la película que siempre quiso volver a ver

Después de casi 40 años, Arnold Schwarzenegger volvió a vincularse con una de sus películas más emblemáticas. El actor reveló que solo una de sus obras lo dejó con el deseo de ver una nueva versión. Ese título, convertido en clásico de los años ochenta, regresa este año con Glen Powell como protagonista y Edgar Wright detrás de cámara.

¿Cuál es la película que Arnold Schwarzenegger siempre quiso rehacer?

Durante un encuentro con Powell y Wright para People, Schwarzenegger expresó su entusiasmo por la nueva adaptación. “La única película que siempre quise que rehicieran de las mías fue The Running Man”, afirmó.

Casi cuatro décadas después, el actor celebra el regreso de The Running Man, una historia que siempre quiso ver reinterpretada Instagram schwarzenegger

El filme original se estrenó en 1987, dirigido por Paul Michael Glaser, y se inspiró en la novela homónima de Stephen King, publicada bajo el seudónimo Richard Bachman.

La trama se sitúa en un mundo distópico y sigue a Ben Richards, un excapitán interpretado por Schwarzenegger, arrestado y obligado a participar en un programa televisivo controlado por el gobierno. El elenco incluye a María Conchita Alonso, Richard Dawson, Yaphet Kotto, Jim Brown y Jesse Ventura.

Glen Powell pidió la bendición de Schwarzenegger antes del rodaje

Antes de sumarse al proyecto, Glen Powell explicó a People que quiso contar con la aprobación del protagonista original. “Arnold nos dio su bendición”, señaló el actor.

Powell contó que recurrió a Patrick Schwarzenegger, hijo del intérprete, para contactarlo. “Patrick es un gran amigo mío y le pedí hablar con Arnold. No lo veía desde que filmamos The Expendables en Bulgaria”, dijo.

La película llegará a los cines el 14 de noviembre

Edgar Wright agradeció el apoyo del protagonista original

El director británico Edgar Wright compartió una imagen en Instagram junto a Schwarzenegger y Powell mientras sostenían un billete falso de US$100 con el rostro del actor y exgobernador de California. “Ben Richards conoce a Ben Richards. El legendario Schwarzenegger vino a ver nuestra nueva adaptación de Running Man y nos dio un gran pulgar arriba”, escribió.

Wright añadió: “Ha sido muy dulce y generoso tener el apoyo de Arnold. Nos deseó suerte antes del rodaje y amó el resultado final. Especialmente su rostro en nuestra nueva moneda”.

El elenco estelar incluye a Colman Domingo, Michael Cera y Emilia Jones Instagram de edgarwright

Un elenco estelar y una historia reinventada para una nueva generación

El remake reúne a un elenco encabezado por Powell y Josh Brolin, junto a William H. Macy, Lee Pace, Colman Domingo, Michael Cera, Emilia Jones, Daniel Ezra y Jayme Lawson. La película llegará a los cines el 14 de noviembre de 2025.

Según la sinopsis oficial, la nueva versión sitúa la acción en una sociedad del futuro cercano donde The Running Man es el programa más popular de la televisión: una competencia mortal en la que los concursantes, conocidos como Runners, deben sobrevivir treinta días mientras son perseguidos por asesinos profesionales. Cada movimiento es transmitido en vivo ante una audiencia y cada jornada superada aumenta el premio en efectivo.

La nueva versión sitúa la acción en un futuro donde los concursantes luchan por sobrevivir ante una audiencia sedienta de sangre

En ese contexto, Ben Richards (Powell), un trabajador desesperado por salvar a su hija enferma, acepta participar en el juego luego de ser persuadido por el productor Dan Killian (Brolin). Sin embargo, su instinto, coraje y desafío al sistema lo convierten en un fenómeno mediático inesperado y en una amenaza para las estructuras de poder. A medida que crecen los índices de audiencia, también lo hace el riesgo: Richards deberá enfrentarse no solo a los cazadores, sino a toda una nación adicta a verlo caer, explican en el sitio oficial de la película.

En días recientes, Schwarzenegger había estado en el foco mediático debido a su oposición y debate con las iniciativas del gobernador de California, Gavin Newsom. Este encuentro lo aleja del foco político y lo vincula más con su carrera actoral.