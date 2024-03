Escuchar

Uno de los momentos que marcó la vida de la famosa presentadora de Univision Francisca Lachapel fue su dura infancia. A pesar de eso, logró sobreponerse y construyó una sólida trayectoria en el mundo del espectáculo: comenzó con apariciones en la telenovela Despertar Contigo, participó del concurso Nuestra Belleza Latina y fue galardonada en los Premios Soberano y en los Premios TVyNovelas por su trabajo como conductora en el programa Despierta América. Esta es su historia.

La dura infancia de Francisca Lachapel, entre la pobreza y el maltrato

Aunque muchos no lo saben, su nombre verdadero es Francisca Antonia Méndez Montero y nació el 5 de mayo del 1989 en Azua de Compostela, República Dominicana, en el seno de una familia muy humilde. Su padre biológico murió cuando ella tenía cinco años.

La presentadora ha abordado varias veces la dura infancia que vivió en su país natal y de cómo fue convivir con su padrastro, un hombre alcohólico. “Crecí una familia con muchos problemas… (Mi madre) vivía dentro de su mundo tratando de protegernos a nosotros”, reveló en Despierta América.

A su vez, en la revista People en Español, se sinceró: “Uno está acostumbrado al maltrato, yo crecí viendo eso, entonces a medida que empecé a tener mi vida sentimental con otras personas inconscientemente uno se inclina a buscar personas que te maltratan porque es lo que conoces, no conoces otra cosa”, destacó la exreina de belleza.

Francisca Lachapel nació en República Dominicana, el 5 de mayo del 1989 @francisca / Instagram

“Mami le tira una cosa y este señor le tira otra, luego él quiere agarrarnos a nosotros y mami sale de la puerta de atrás con sus dos muchachitos de la mano, empieza a correr y amanece en la calle”, recordó Lachapel en 2015, de acuerdo con People en Español.

Pese a la crudeza de sus vivencias, Lachapel nunca dejó de soñar que algún día sería famosa y que podría ayudar a su familia. “Mi mamá me adora y me quiere, pero me decía: ‘Eso no es para gente como nosotras. Las muchachitas que son así blanquitas y con el pelo nuevo le pasan esas cosas, pero a las niñas como tú, no’. Lo que pasa es que éramos pobres”, compartió en una entrevista con José Luis “El Puma” Rodríguez.

Francisca Lachapel y su mamá, Divina Montero @francisca / Instagram

En varias ocasiones, Lachapel compartió recuerdos de su vida en República Dominicana: desde fotos repletas de nostalgia hasta mensajes conmovedores sobre su pasado. “Por nada en este mundo cambiaría de donde vengo. Todo lo vivido, bueno o malo me ha formado y traído hasta este punto de mi vida. ¡Solo agradezco, aprendo y sigo adelante!”, escribió el pie de una imagen de su adolescencia en Instagram.

Francisca Lachapel compartió una foto de su juventud, en Instagram @francisca / Instagram

Francisca Lachapel llegó a Estados Unidos para triunfar

Cuando tenía 20 años, Lachapel abandonó su tierra y se marchó a Estados Unidos como inmigrante, ya que anhelaba tener una vida mejor y convertirse en actriz. “Soy la primera de mi familia que se decidió venir a esa edad. Mi mamá me dijo ‘no te quedes, ve y vuelve’. Pero me quedé, me quedé en condición de indocumentada”, comentó durante su participación en Nuestra Belleza Latina, 2015. En otra parte de sus declaraciones, la presentadora de televisión reveló que hubo días que en lo que no tenía dinero para comer y que estuvo durante un año con la misma ropa y otras pertenencias.

No obstante, las cosas comenzaron a mejorar poco a poco: se convirtió en reina del concurso de belleza y, según el sitio dominicano Conéctate, también se llevó 200 mil dólares repartidos en premios y un auto Kia Soul, además de un importante un contrato por un año con Univision.

¿Quién es el esposo de Francisca Lachapel?

Francisca Lachapel conoció a Rocky Lachapel, su primer esposo, cuando ella trabajaba en un supermercado en la venta de ollas para cocina. Tras casarse, Rocky se convirtió en su manager. Sin embargo, tiempo después de que ella se coronara como reina de belleza, tomaron la decisión de divorciarse.

“Fue una relación muy complicada y terminamos el divorcio mal. De hecho, no puedo ni siquiera hablar de él, ni él de mí. Espero que esté muy bien, de todo corazón, que esté bien. ¡Yo solo recuerdo las cosas buenas”, contó la exreina de belleza a Érika de la Vega, según Hola!

A comienzos de 2018, Lachapel comenzó una relación con Francesco Zampogna. Tres años después, la presentadora dominicana anunció que estaba embarazada de su primer bebé, a quien llamaron Antonino Gamelier Zampogna. En mayo de 2022, la pareja se casó en una ceremonia religiosa en las playas de República Dominicana. Ahora, le acaba de dar la bienvenida a su segundo bebé, a quien llamaron Franco.

