Qué pasa en la Met Gala después de la alfombra roja: misterio y reglas de confidencialidad

Escuchar

Desde su fundación en 1870, The Metropolitan Museum of Art (MET) se ha consolidado como un lugar donde el arte cobra vida, las ideas se entrelazan y la cultura se celebra en todas sus formas. Uno de los eventos más emblemáticos que reflejan esta visión es la Met Gala, que este 6 de mayo 2024 tiene una nueva edición. Después de que las celebridades posan ante las cámaras en la alfombra roja, se dirigen al interior del edificio y, a partir de entonces, todo es incertidumbre.

Tal como indicó la periodista de The New York Times Vanessa Friedman en 2018, lo que ocurre dentro de la Met Gala es “un secreto”. No solo porque no se permite el ingreso de los medios de comunicación, sino también porque los asistentes tienen prohibido publicar en las redes sociales lo que ocurre durante la celebración.

Confidencialidad y misterio: ¿cómo es la Met Gala por dentro?

Según The Independent, el comienzo de la parte interior del evento está marcado por una línea de recepción, en la que los invitados saludan a los anfitriones de la gala. Este año, los copresidentes serán Zendaya, Jennifer Lopez, Bad Bunny y Chris Hemsworth, quienes estarán acompañados por la editora jefe de Vogue, Anna Wintour, para darle la bienvenida a los invitados.

Lo que sucede en el interior del recinto luego de la alfombra roja es un misterio para muchos, ya que las reglas de confidencialidad son estrictas. Sin embargo, se sabe que, una vez dentro, los invitados pueden disfrutar de una cena preparada por algunos de los chefs más destacados de Nueva York. Además, hay actuaciones exclusivas y oportunidades para explorar las exposiciones del museo en un ambiente más íntimo y privado.

Priyanka Chopra lució el "Laguna Blu" en la Met Gala

Uno de los momentos más esperados de la noche es la subasta silenciosa, donde se ofrecen artículos únicos y experiencias exclusivas para recaudar fondos para el Costume Institute. Los invitados tienen la oportunidad de pujar por obras de arte, piezas de moda únicas y viajes de lujo, contribuyendo así al mantenimiento y la expansión de la colección del museo.

De acuerdo con Vogue, la Met Gala 2024 celebra la nueva exposición bajo la temática Bellezas durmientes: el despertar de la moda. La exhibición cuenta con aproximadamente 250 artículos raros extraídos de la colección permanente del Costume Institute. Las piezas, que abarcan más de 400 años de historia de la moda, incluirán diseños de Schiaparelli, Dior, Givenchy y más. Inspirado en el cuento de JG Ballard, escrito en 1962, se puede interpretar de muchas maneras.

Taylor Swift lució un vestido rosa pastel con la espalda abierta en los Met Gala 2014 Instagram Taylor Swift - Instagram Taylor Swift

¿Dónde y cómo ver la MET Gala 2024?

Con amplia presencia de los famosos más importantes de la época, el evento comienza a partir de las 18 hs de Nueva York, en el día de hoy, lunes 6 de mayo. La alfombra roja se podrá ver en vivo a través de la transmisión de Vogue, así como a través de sus plataformas digitales como YouTube, Instagram, Facebook y Twitter. En el caso de Latinoamérica, se transmite por E!.

¿Cuándo y por qué se originó la Met Gala?

El evento se originó como una recaudación de fondos para el Costume Institute, una colección curada de objetos que representan la vestimenta de moda desde el siglo XV hasta el período contemporáneo. El instituto se fundó en 1946 al fusionarse con el The Metropolitan Museum of Art. Las piezas se encontraban en el Met y, si bien el Costume Institute realizaba exposiciones, se consideraba principalmente como una colección de estudio para apoyar la investigación de las bellas artes y como un recurso para los profesionales del diseño.

En 1959, el instituto se convirtió en un departamento curatorial completo para que la vestimenta pudiera estudiarse y exhibirse como una forma de arte en sí misma. Sin embargo, desde sus inicios ha sido el único departamento curatorial del Met obligado a recaudar sus propios fondos operativos. La Met Gala se creó así para financiar este trabajo y sigue siendo la principal fuente de financiación del departamento en el siglo XXI.

En 2023, la gala reunió casi 22 millones de dólares y estableció un récord de recaudación de fondos para el evento, que se celebra tradicionalmente el primer lunes de mayo y marca la apertura de la exposición anual del instituto.