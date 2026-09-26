Confirman que los alquileres de Nueva York siguen aumento y el condado donde vive Mamdani roza los US$5000 al mes

El mercado de alquileres en la Ciudad de Nueva York registró un nivel máximo récord durante agosto de 2026, según un informe reciente. La elevada demanda de vivienda y la oferta reducida mantienen la presión sobre los costos de los inquilinos en los distritos urbanos.

Comportamiento general de los alquileres en Nueva York

La mediana del alquiler solicitado en la Ciudad de Nueva York se mantuvo en un récord de 4200 dólares al mes en agosto de 2026, el más alto registrado por la plataforma desde 2010. Sin embargo, según el estudio de Street Easy, el ritmo del crecimiento anual mostró una desaceleración al ubicarse en un 2,8%, frente al 7,5% de agosto de 2025.

La mediana del alquiler solicitado durante agosto de 2026 en la Ciudad de Nueva York se mantuvo en el monto más alto registrado desde 2010 por Street Easy Magnific

El inventario total de viviendas para la renta bajó un 7,1% interanual al contabilizar 34.275 unidades en la ciudad. A su vez, la proporción de alquileres con recortes de precio se redujo al 16,0%, mientras las propiedades con concesiones disminuyeron al 15,2%.

El segmento de departamentos de dos dormitorios experimentó el aumento más marcado con un alza del 6,7% interanual hasta alcanzar los US$4800 mensuales. En contraste, las unidades de un dormitorio subieron un 4,0% y los estudios registraron una suba del 2,9%.

La escasez de oferta es más pronunciada en las unidades de dos ambientes en comparación con los niveles previos a la pandemia. El inventario de departamentos de dos dormitorios cayó un 30,0% respecto a agosto de 2019, frente a caídas del 21,4% en un dormitorio y del 16,5% en estudios.

Donde vive Mamdani: qué pasa en Manhattan con los alquileres

Manhattan, donde se encuentra ubicada la Mansión Gracie del alcalde Zohran Mamdani, encabezó la competencia en el mercado de arrendamientos durante el último mes. La mediana del alquiler solicitado en este distrito subió un 5,2% interanual y alcanzó los US$4995 mensuales.

La disponibilidad de viviendas para rentar en la zona de Manhattan cayó un 8,2% al registrar un total de 15.665 unidades. Además, los propietarios redujeron los incentivos comerciales como meses libres de renta, cuya oferta bajó al 12,2% del mercado.

La mediana del alquiler solicitado en Manhattan, donde vide el alcalde Zohran Mamdani, alcanzó los US$4995 mensuales Michael Brochstein - ZUMA Press Wire DPA

Brooklyn experimentó un comportamiento similar de alta demanda con un alquiler mediano de US$3995 al mes tras un incremento del 4,4% interanual. El inventario allí disminuyó un 9,8% para situarse en 12.843 unidades, la mayor caída anual desde octubre de 2022.

En contraste, Queens y el Bronx figuraron como los únicos condados con un aumento en la oferta disponible de alquileres. Queens registró un alza del 2,3% en su inventario con un alquiler mediano de US$3450, mientras el Bronx aumentó un 9,3% su oferta.

Panorama del mercado de ventas y precios de las viviendas

En el mercado de ventas, la mediana del precio solicitado en la ciudad bajó un 2,0% interanual para ubicarse en US$980 mil. A pesar de tasas hipotecarias, el 21,8% de las casas se vendió por encima del precio de lista original en agosto.

Brooklyn concentró la mayor competencia entre compradores con un 31,9% de operaciones cerradas por encima del precio solicitado. En vecindarios específicos como Park Slope, el 61,3% de las viviendas superó el valor inicial de venta durante las transacciones.

El volumen total de viviendas en venta cayó un 5,0% interanual al sumar 15.324 propiedades en toda la ciudad. En Manhattan, el inventario de venta registró una contracción del 11,2% al sumar 7032 unidades disponibles.

El anuncio de Mamdani sobre el plan vinculado al mercado de alquileres de Nueva York

Por último, el total de contratos firmados alcanzó las 1666 operaciones en agosto, cifra que representa una caída del 5,4% frente al año anterior. Las propiedades permanecieron una mediana de 77 días en el mercado antes de ingresar en contrato.