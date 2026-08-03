La ciudad de California que emitió una queja contra Universal Studios Hollywood tras la apertura de una montaña rusa

Universal Studios anunció el inicio de las pruebas de su montaña rusa Fast & Furious: Hollywood Drift, la atracción al aire libre más rápida de sus destinos. En ese contexto, los residentes de Toluca Lake, California, emitieron una queja y aseguran que los gritos de los visitantes son muy molestos.

La montaña rusa Fast & Furious de Universal Studios recibe quejas en California

La semana pasada, la montaña rusa Fast & Furious: Hollywood Drift comenzó su fase de pruebas en Universal Studios.

Hasta ahora, solo un número limitado de visitantes han podido disfrutar de la atracción, pero los vecinos de la zona ya se quejaron tras unos días de operación.

Fast & Furious: Hollywood Drift es la montaña rusa más rápida en los parques de Universal Studios

Según KTLA 5, los residentes de Toluca Lake reportan fuertes gritos que resuenan en su vecindario situado justo al norte del estudio y del parque temático, al otro lado del río Los Ángeles y de un campo de golf.

Universal Studios contempló ese tipo de inconvenientes e instaló pantallas acústicas en puntos estratégicos del recorrido de la montaña rusa para ayudar a contener el ruido. Además, según el medio, la pista está rellena de grava del tamaño de arvejas para que funcione como amortiguador.

A pesar de las medidas, los gritos igualmente se hacen sentir, según los vecinos. Una residente aseguró al medio que cuando la atracción está en funcionamiento hay ruido constante:

“Es como una película de terror. Gritos y chillidos todo el tiempo. Es muy molesto”.

Qué dice Universal Studios sobre las quejas por el ruido de su montaña rusa en California

Según KTLA 5, la Asociación de Propietarios de Toluca Lake presentó quejas ante Universal Studios. La compañía respondió que realiza pruebas de ruido y que está abierta a recibir comentarios por parte de la comunidad.

El estudio solicita a los residentes que especifiquen la ubicación en que perciben el ruido, de manera que puedan determinar los pasos a seguir.

En ese sentido, en una publicación posterior en redes sociales, la compañía señaló la posibilidad de realizar ajustes futuros.

Fast & Furious: Hollywood Drift, en Universal Studios California, generó quejas de los vecinos Universal Studios Hollywood

Según el medio, Universal instaló micrófonos en todo el vecindario para monitorear y registrar los niveles de ruido. Una vez que concluyan las pruebas, anunciarán si se realizarán modificaciones.

Así es Fast & Furious: Hollywood Drift, la montaña rusa más rápida de Universal Studios

Fast & Furious: Hollywood Drift es la primera montaña rusa al aire libre de alta velocidad en el parque temático de Universal Studios en Hollywood.

Según un comunicado del parque temático, la atracción alcanza una velocidad de 72 millas por hora (116 kilómetros por hora).

Fast & Furious: Hollywood Drift es la montaña rusa más rápida de Universal Studios en California Universal Studios Hollywood

Uno de los principales atractivos es que los vagones son totalmente giratorios para simular la acción de derrape de la franquicia cinematográfica.

Además, los diseños están inspirados en autos icónicos de las películas, incluyendo una réplica del Dodge Charger de 1970 de Dominic Toretto.

Fast & Furious: Hollywood Drift se ubica en el Upper Lot de Universal Studios Hollywood. Antes de abordar, los visitantes deben formar una fila dentro de una amplia estructura que simula un garaje.

Posteriormente, iniciarán un viaje de 4101 pies (1250 metros) a lo largo de una pista aérea. Aunque la atracción ya abrió en el parque temático en su período de pruebas, todavía no se confirmó la fecha de apertura oficial.