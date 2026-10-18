Nueva ley de viviendas que permitiría construir en terrenos de apenas 465 metros cuadrados en Massachusetts

Los votantes de Massachusetts decidirán en la elección estatal del 3 de noviembre de 2026 la aprobación de la Pregunta 7 en la boleta electoral. La iniciativa autoriza la edificación de viviendas unifamiliares en lotes de menor tamaño para reducir el déficit habitacional en la región.

En qué consiste la propuesta de vivienda unifamiliar en Massachusetts

La Pregunta 7 modifica las normas sobre zonificación para permitir la construcción de casas unifamiliares en terrenos de al menos 5000 pies cuadrados (465 metros cuadrados) .

. La medida exige que la parcela tenga 50 pies (15 metros) de frente sobre una vía pública y conexión a las redes de agua y alcantarillado.

La propuesta legislativa en Massachusetts busca permitir la construcción de casas unifamiliares en terrenos de al menos 5000 pies cuadrados Freepick

La iniciativa integra las nueve preguntas vinculantes que los ciudadanos votarán en las urnas este 3 de noviembre de 2026.

La propuesta no recibió el voto de las cámaras legislativas antes del 6 de mayo de 2026, por lo que ingresó a la boleta.

La medida conserva la potestad de los municipios para regular aspectos como la altura de las casas, la distancia entre propiedades y los estacionamientos. Asimismo, la Oficina Ejecutiva de Vivienda y Comunidades Habitables podrá publicar directrices oficiales para la aplicación de la norma.

Qué dijo Andrew Mikula, el impulsor de la propuesta

El economista jefe de vivienda del Pioneer Institute e impulsor de la propuesta legislativa, Andrew Mikula, definió la iniciativa como la “Dolly Parton de las preguntas de la boleta” por su amplio respaldo. El especialista explicó los fundamentos técnicos y los objetivos de la medida.

En declaraciones a Realtor.com, Mikula se refirió a los estándares de construcción en las áreas metropolitanas: “Realmente quiero enmarcarlo como un tipo de estándar básico de lo que deberíamos esperar que las ciudades y pueblos permitan en términos de nuevas viviendas en áreas metropolitanas del siglo XXI”.

Respecto a la viabilidad de la regla en el mercado inmobiliario, el organizador declaró: “En una de las áreas más caras y con mayores restricciones de suelo de EE.UU., 5000 realmente es un requisito razonable”.

Andrew Mikula, impulsor de la propuesta, consideró que 5000 pies cuadrados "es un requisito razonable" para las construcciones Fotomontaje realizado con IA

En cuanto al desarrollo urbano, Mikula agregó: “No contemplamos que los terrenos agrícolas se conviertan en cientos de viviendas a la vez; queremos que este sea un patrón de desarrollo bien planificado y al estilo de Nueva Inglaterra”.

El impacto potencial de la norma en el mercado habitacional de Massachusetts

Un estudio del Colegio Tisch de la Universidad Tufts estima que la norma modificaría las condiciones de construcción de unas 200 mil parcelas y podría generar alrededor de 750 viviendas unifamiliares adicionales al año.

Esta cifra representaría un aumento aproximado del 15% en la construcción anual de viviendas unifamiliares y del 5% en la edificación residencial total del estado.

Por su parte, según Realtor.com, la organización Legalize Starter Homes proyecta la edificación de entre 2200 y 5700 viviendas anuales en lotes con servicios públicos. Esta estimación contempla la división de terrenos para la edificación de unidades familiares.

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La aceleración de la construcción busca resolver una escasez de 100 mil unidades en un mercado que requiere 222 mil viviendas hacia 2035.

La gobernadora Maura Healey y la Asociación de Agentes Inmobiliarios respaldan la iniciativa, mientras que la Asociación Municipal de Massachusetts rechaza el mandato estatal.