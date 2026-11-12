Mick Jagger compró una casa por US$ 1,98 millones en un lujoso enclave de Florida, y en tres años la vendió por casi el doble

La casa de Mick Jagger en Florida cambió de manos en 2023 por US$ 3,25 millones, según informó Sarasota Magazine. El cantante de los Rolling Stones y su pareja, la ex bailarina Melanie Hamrick, habían comprado en 2020 la vivienda por US$ 1,98 millones. Está en The Lake Club, una comunidad cerrada de Lakewood Ranch, en el condado de Manatee, y la operación se cerró el 29 de agosto, después de haberse listado en junio.

¿Cuánto pagaron Mick Jagger y Melanie Hamrick por la casa de Lakewood Ranch?

La pareja pagó US$ 1,98 millones en 2020 y recorrió la casa de forma virtual antes de comprarla, según Sarasota Magazine.

Los registros del condado de Manatee figuran a Hamrick como titular de la propiedad.

La casa de Mick Jagger en Florida cambió de manos en 2023 por US$ 3,25 millones @lakewoodranchfla

La vivienda se construyó en 2008 y tiene 5.726 pies cuadrados de vivienda (unos 532 m² al convertir la medida original), con cuatro dormitorios y cinco baños y medio.

El terreno suma 15.255 pies cuadrados (unos 1.417 m², también por conversión), de acuerdo con Sarasota Magazine, y tiene agua en dos de sus lados. El diseño es de la firma Rutenberg, también conocida como AR Homes, y el estilo es mediterráneo en versión sobria.

A qué precio salió al mercado la casa del Jagger en Florida

La propiedad se publicó en junio de 2023 con un precio solicitado de US$ 3.499.000. La venta efectiva fue de US$ 3,25 millones, unos US$ 249.000 menos que lo pedido, y la pagó al contado una pareja local, según Sarasota Magazine.

Frente a los US$ 1,98 millones de la compra, el precio de venta implica US$ 1,27 millones más, un aumento de 64%. La diferencia es bruta: Sarasota Magazine informó que Jagger y Hamrick destinaron cerca de US$ 300.000 a seguridad y reformas, entre ellas puertas adicionales para separar ambientes.

La agente Christine Spelman, de RE/MAX Alliance Group, atribuyó la venta a que la pareja trabaja cada vez más en Nueva York y a que la casa resultaba demasiado grande para mantenerla vacía.

Spelman, amiga de la familia de Hamrick, cuya madre vive en Bradenton, también anticipó que la pareja podría volver a la zona con una compra más pequeña, como un condominio en el centro de Sarasota.

La privacidad de la vivienda que perteneció a Jagger

La privacidad fue el principal atractivo para los compradores serios, según Spelman. Tras la compra se filtró la dirección, y hubo personas que se acercaron a sacar fotos y enviaron correo de admiradores, indicó la agente.

Jagger y Hamrick gastaron casi US$ 80.000 en vegetación que oculta la casa de los fotógrafos, y añadieron una puerta de seguridad extra y cámaras, según Sarasota Magazine.

La propiedad tiene además una piscina climatizada de agua salada, un campanario y tres balcones. El interior descarta la planta abierta y incorpora puertas embutidas para dar más privacidad frente al personal.

Según registros públicos citados por Sarasota Magazine, los compradores ya conocían la zona: habían adquirido el año anterior otra casa de US$ 2,13 millones a poco más de una milla y antes habían vendido una a media milla.

El estilo de residencia en Lakewood Ranch, Florida @lakewoodranchfla

La vivienda volvió a venderse el 27 de diciembre de 2024 por US$ 3.575.000, unos US$ 325.000 más que en 2023, según el listado de Coldwell Banker. Ese listado también consigna 5.726 pies cuadrados de vivienda, la misma cifra informada en 2020.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.