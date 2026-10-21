Nicolas Cage compró una tumba con forma de pirámide de casi tres metros en Nueva Orleans y sus fans la llenaron de besos

El actor Nicolas Cage adquirió un mausoleo privado con forma de pirámide en el cementerio más antiguo de Nueva Orleans. La propiedad capta la atención de residentes y visitantes por su arquitectura y por las historias que rodean su origen.

Por qué Nicolas Cage compró un mausoleo piramidal en Nueva Orleans en 2010

Cage compró la estructura en 2010 dentro del histórico Cementerio de San Luis Número 1 en Nueva Orleans. El actor realizó esta adquisición en medio de una etapa de compras de bienes e inmuebles de características singulares.

Así se ve la tumba que compró Nicolas Cage en 2010

Según la descripción de Ripley’s Believe It or Not, entre sus adquisiciones de esos años, se incluyen castillos en Inglaterra y Alemania, islas privadas, cabezas reducidas y la famosa mansión LaLaurie en 2007. La residencia de Madame LaLaurie albergó episodios documentados de tortura a esclavos durante el siglo XIX.

El actor compró la mansión LaLaurie en 2007, pero la perdió en noviembre de 2009, cuando Regions Bank adquirió el inmueble durante una subasta de ejecución hipotecaria.

Algunas teorías populares afirman que el actor eligió el cementerio para ubicarse cerca de la tumba de Marie Laveau. La tradición local sostiene que la reina del Vudú otorga protección frente a los espíritus vinculados a la mansión.

Otras versiones atribuyen la elección de la pirámide al interés del actor por los símbolos de los Illuminati y la arquitectura neoegipcia. No obstante, el propio Cage evita hablar sobre sus creencias espirituales en sus intervenciones ante la prensa.

Cómo es la tumba piramidal que compró Cage

La estructura de piedra blanca tiene una altura de nueve pies, cifra equivalente a casi tres metros de elevación. La tumba destaca por su acabado moderno frente a los sepulcros centenarios y deteriorados de la necrópolis.

El mausoleo presenta en su frente la inscripción grabada en latín “omnia ab uno”, expresión que significa “todo de uno”. La sepultura se localiza en el Cementerio de San Luis Número 1 junto a figuras célebres de la historia de Luisiana. Entre sus vecinos de parcela, están el primer alcalde de Nueva Orleans, Étienne de Boré, y Marie Laveau.

En su frente, la tumba que comró Cage tiene la inscripción grabada en latín “omnia ab uno”, expresión que significa “todo de uno” Ripley´s

Su diseño geométrico llama la atención de los guías turísticos y los visitantes que recorren el recinto. A pesar de pertenecer a un particular, la construcción figura en las rutas turísticas principales del cementerio.

Un hecho constante en la estructura consiste en las marcas de lápiz labial rojo que algunas mujeres dejan sobre la superficie de piedra blanca. Estas huellas constituyen una muestra del impacto del monumento entre los visitantes.

Las compras más extravagantes de Nicolas Cage: una mansión embrujada y un cráneo de dinosaurio

Cage nació con el nombre de Nicolas Kim Coppola y es sobrino del director de cine Francis Ford Coppola. El artista adoptó su nombre profesional en honor al personaje de historietas Luke Cage para evitar el nepotismo.

En el ámbito profesional, el actor define su estilo de interpretación dramática como Nouveau Shamanic. En 2007, Cage compró un cráneo de dinosaurio por US$276 mil tras superar una oferta de Leonardo DiCaprio. Sin embargo, en 2015 aceptó devolverlo a las autoridades estadounidenses al conocerse que había sido extraído ilegalmente de Mongolia.

Nicolas Cage también compró un cráneo de dinosaurio por 276.000 dólares Redes sociales

Por su parte, el Cementerio de San Luis Número 1 alberga tumbas de valor patrimonial que reciben miles de visitas al año. La tumba de Marie Laveau es conocida por una tradición que consiste en dibujar cruces sobre la piedra para pedir buena suerte, aunque las autoridades del cementerio prohíben actualmente realizar marcas sobre las sepulturas.

En la actualidad, la pirámide de Cage permanece como uno de los elementos más reconocibles de Nueva Orleans. Las autoridades del cementerio mantienen las normas de preservación para proteger las sepulturas históricas del lugar.