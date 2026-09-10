En California: Malibú declara emergencia local por un socavón en la mansión de Nicolas Cage

La ciudad de Malibú, California, declaró una emergencia local y ordenó evacuar 31 propiedades después de que un enorme socavón se abriera en Sea Level Drive, frente al océano, el martes 8 de septiembre. El colapso afectó una vivienda propiedad de Nicolas Cage y dejó comprometido el acceso de residentes y equipos de emergencia.

Socavón en Malibú: qué pasó frente a la casa de Nicolas Cage

El incidente fue reportado alrededor de las 5.45 hs (hora local), cuando los departamentos de Bomberos y del Sheriff del condado de Los Ángeles acudieron a la zona por el colapso del terreno y una fuga de gas.

La estructura cedió en una propiedad frente al mar y el hundimiento avanzó hacia la calle privada.

Los registros inmobiliarios citados por Los Angeles Times identifican a Nicolas Cage como propietario de la vivienda, que adquirió en 2024.

El representante del intérprete no había realizado declaraciones públicas sobre el incidente al momento de los reportes.

La calle afectada tiene una única entrada y salida , una característica que dificultó el ingreso de vehículos de emergencia.

, una característica que dificultó el ingreso de vehículos de emergencia. La ciudad de Malibú consideró este factor al ampliar las medidas de seguridad para los residentes del sector.

Malibú: por qué evacuaron 31 propiedades en Sea Level Drive

La ciudad de Malibú explicó a través de un comunicado oficial que el socavón está relacionado con la erosión costera provocada por fuertes olas y mareas asociadas al huracán Marie.

Las autoridades también advirtieron que las condiciones podían empeorar con nuevas mareas altas y lluvias.

Las 31 propiedades fueron marcadas con etiqueta roja, una medida que impide su ocupación: siete fueron señaladas por condiciones peligrosas y otras 24 por la pérdida de acceso seguro. La ciudad señaló que el riesgo también está relacionado con la dificultad para garantizar una respuesta adecuada ante una emergencia.

Equipos de emergencia acudieron a la casa de Nicolas Cage después del colapso de la entrada frente al mar AP Photo

El corte preventivo de servicios formó parte de la respuesta. Southern California Gas Company interrumpió el suministro de gas después de atender la fuga, mientras que Waterworks District 29 suspendió el servicio de agua para evitar posibles daños en las tuberías.

Para los residentes afectados, la Cruz Roja Estadounidense habilitó un albergue temporal en Malibu High School. Los agentes del sheriff notificaron las órdenes de evacuación y la ciudad utilizó su sistema de alertas de emergencia para informar a la comunidad.

Costa de California: alertas por oleaje y daños en Long Beach y Dana Point

El episodio se produjo durante una jornada de oleaje elevado y mareas anormalmente altas en el sur de California.

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS, por sus siglas en inglés) mantenía un aviso por condiciones peligrosas en la costa de Malibú, con riesgo de corrientes fuertes, rompientes y mayor erosión de las playas.

El fuerte oleaje y las mareas altas incrementaron el riesgo de erosión (AP Photo/Ethan Swope) Ethan Swope - FR171736 AP

En otras zonas del litoral también se registraron evacuaciones y daños. En Long Beach, unas 20 viviendas fueron evacuadas por los efectos del oleaje, mientras que en Dana Point varias propiedades frente al mar fueron declaradas inseguras.

La actualización oficial del miércoles 9 de septiembre indicó que el socavón y la erosión no habían registrado una expansión importante durante la noche.

La ciudad evalúa las condiciones y coordina las reparaciones con las agencias involucradas y la asociación de propietarios de la calle privada.