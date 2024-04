Pidió delivery y denuncia que el repartidor asesinó a su perro de un disparo: el drama de una actriz de EE.UU.

Escuchar

La famosa actriz estadounidense Angie Harmon, reconocida por su papel en la serie La ley y el orden y Rizzoli & Isles, lanzó este lunes una fuerte denuncia en su cuenta de Instagram. Según su relato, su perro Oliver fue asesinado de un disparo el pasado fin de semana de Pascuas por un repartidor de la empresa Instacart, en su hogar en Charlotte, Carolina del Norte.

En una publicación conmovedora, Harmon compartió varias fotos de Oliver, un perro de raza con una mezcla de pastor alemán y beagle. Junto a las imágenes, dio su versión de los hechos: “El hombre salió de su auto, entregó la comida y luego le disparó a nuestro perro”. Además, señaló que la cámara de seguridad se estaba cargando y no estaba activa, por lo que el repartidor “supo que no estaba siendo grabado”.

El repartidor que asesinó al perro de Angie Harmon fue liberado por actuar en “defensa propia”

En esa misma publicación, la actriz explicó que, tras la llegada de la policía, el presunto agresor fue dejado en libertad por haber actuado en “defensa propia”, a pesar de no presentar heridas ni signos de ataque por parte del perro. “No tenía ningún rasguño ni mordisco ni tenía los pantalones rotos”, sostuvo la mujer en las redes sociales.

Según el comunicado del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés), el conductor afirmó que hizo un único disparo en defensa propia después de ser supuestamente enfrentado por el perro. Por lo tanto, el hombre no fue acusado de ningún cargo penal y las autoridades policiales no buscan involucrados adicionales en relación con el incidente.

Según el relato de la actriz, el fin de semana de Pascua, un hombre que repartía comestibles para Instacart disparó y mató a su perro Oliver Foto Instagram @angieharmon

“Le disparó a nuestro perro con mis hijas y conmigo en casa y seguía diciéndonos: ‘Sí, le disparé a tu perro. Sí, lo hice’. Estamos completamente traumatizados y más que devastados por la pérdida de nuestro querido miembro de la familia”, lamentó Harmon.

El trágico desató una gran indignación en las redes sociales. Por su parte, la actriz recibió varias muestras de solidaridad y cariño por parte de sus seguidores, quienes le compartieron mensajes de apoyo y condolencias en este difícil momento. Muchos incluso la alentaron a pedir las cámaras de seguridad de los vecinos para intentar esclarecer los hechos.

La dura determinación de Instacart con el repartidor que le disparó al perro de Angie Harmon

Un representante de Instacart expresó a través de un comunicado a People su consternación: “Nos entristeció y perturbó profundamente enterarnos de este incidente. No toleramos la violencia de ningún tipo y la cuenta del comprador fue suspendida inmediatamente de nuestra plataforma. Hemos estado en contacto directo con el cliente y estamos cooperando con las autoridades en su investigación”.

El repartidor figuraba en la aplicación con el nombre de una mujer "Merle" y otra fotografía Foto Instagram @angieharmon

Varias horas después, la actriz volvió a compartir la noticia, pero esta vez a través de una historia en su cuenta de Instagram. Al igual que en la publicación anterior, le dedicó duras palabras al responsable: “Al hombre que nos quitó a Ollie: tus acciones son despreciables e imperdonables. No solo nos has robado a un querido miembro de nuestra familia, sino que también nos has traumatizado sin medida”. La hija de la actriz, Avery Sehorn, de 18 años, también expresó su dolor a través de una historia en Instagram: “Descansa en paz, dulce Ollie. No es así como se suponía que te debías ir”.