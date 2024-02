escuchar

Es la serie de mayor duración de la historia de la TV estadounidense y, de hecho, sigue siendo la única con actores que se emite de manera ininterrumpida desde los 90 en el prime time de su país. También es el programa con más capítulos realizados, después de Los Simpson, La ley del revólver y Lassie. Y su protagonista, Mariska Hargitay, ostenta el más largo reinado como la detective Olivia Benson que reconozca el competitivo paisaje televisivo norteamericano. Con 32 premios Emmy obtenidos, La ley y el orden: Unidad de Víctimas Especiales (Law and Order: Special Victims Unit) prepara el desembarco de su 25º temporada por Universal TV, en junio en nuestro país. “No puedo creer que hayan pasado 25 años. No puedo imaginar el final del programa y no puedo imaginarme cómo emprender este viaje sin mi elenco, mi equipo. Tengo mucho que esperar”, adelantó Hargitay durante la presentación hollywoodense del clásico drama de procedimientos policiales y legales, del cual es productora ejecutiva. Es un fenómeno inusual además por tratarse del infrecuente spinoff de una serie (La ley y el orden, que se emitió entre 1990 y 2010, y fue revivido en 2022) que superó en éxito y longevidad a la “nave nodriza”.

Como consecuencia de la huelga de guionistas que sacudió la industria audiovisual el año pasado, esta nueva temporada se verá reducida a solo 13 episodios, casi la mitad de lo habitual. En todos los casos, la Unidad de Víctimas Especiales (UVE) del ficticio precinto 16 de la Policía de Nueva York deberá investigar y resolver los crímenes de odio, violencia doméstica y sexual y tráfico de personas, junto con delitos sufridos por personas con discapacidad, niños, niñas y adultos mayores. El equipo especial a cargo, siempre liderado por la capitana Olivia Benson (Hargitay), está compuesto por el sargento Odafin “Fin” Tutuola (Ice-T), los detectives Amanda Rollins (Kelli Giddish) y Joe Velasco (Octavio Pisano), y el asistente del Fiscal de Distrito Dominick “Sonny” Carisi (Peter Scanavino).

Kelli Giddish como la detective Amanda Rollins y Josh Cooke como el agente del FBI Harrison Clay NBC - Episodic

Siguiendo la costumbre de la franquicia, la mayoría de las historias que lleguen a la pantalla estarán basadas en hechos reales ocurridos en la Gran Manzana, con las necesarias diferencias entre las identidades de víctimas y victimarios, motivo y mecanismo del homicidio. Sin embargo, todas mantienen el abordaje de cuestiones políticas y/o socialmente relevantes, relacionadas con la identidad de género, el empoderamiento femenino y los derechos de las minorías. Sin descuidar el desarrollo del costado humano de los protagonistas, que deberán lidiar con el impacto emocional que cada caso descarga sobre sus vidas personales. De acuerdo con Hargitay, esta temporada “se vuelve cada vez más profunda. Por eso sigo aquí enganchada y locamente enamorada de este personaje, cuya relevancia cultural es indiscutible. Necesitamos más personas que defiendan a las mujeres y a cada sobreviviente de una agresión sexual; y que lo hagan con compasión y empatía”.

El festejo cuando la serie cumplió 500 episodios –actualmente llevan 548–, con Mariska Hargitay y Ice T, los únicos integrantes del elenco original que siguen en carrera y el creador Dick Wolf NBC - Event

La génesis

Mediados de 1988. Apuntalado por los éxitos obtenidos con El precio del deber y División Miami, el productor y guionista televisivo Richard Anthony Wolf intentaba colocar su nueva idea en alguna cadena televisiva. “Se trataba de mostrar una visión realista del sistema penal de mi país, con una serie de historias tomadas directamente de la primera plana del New York Post”, recordó tiempo después Wolf. La serie, que por ese entonces tenía el nombre tentativo de Noche y día, fusionaba los paradigmas de las series policiales y el drama legal. Cada episodio mantenía una estructura bastante rígida: la primera mitad estaba dedicada a la investigación de un crimen y la aprehensión del sospechoso, a cargo de la División Homicidios de la Policía de New York; mientras que la segunda mitad se ocupaba de seguir las alternativas judiciales del caso, mostrando el accionar de fiscales y defensores.

Ya con el título definitivo de La ley y el orden (L&O), la serie debutó el 13 de septiembre de 1990 en NBC. Después de asentarse al tope de los ratings y estrenar una película televisiva en 1998, Wolf sintió que había llegado el momento de expandirse. El primer desprendimiento, L&O: Unidad de Víctimas Especiales, llegó en 1999, seguida en efecto catarata por L&O: Criminal Intent (2001), L&O: Trial by Jury (2005) y L&O: Los Ángeles (2010). En todos los casos, Wolf logró representar los altos niveles de violencia que exhibe la sociedad sin necesidad de volverse explícito. “Creo en la inteligencia de los espectadores -aseguró-. La sangre y los desnudos no son sinónimos de contenido adulto. Hemos hablado de racismo, intolerancia, discriminación, libertad de expresión y violencia policial, sin necesidad de que nuestros detectives desenfunden sus armas. Y no casualmente, esos episodios fueron los más vistos de la historia de la franquicia”.

La encarnación original de la "nave nodriza", La ley y el orden, en la década del 90, con Chris Noth, Paul Sorvino, Jill Hennessy, S. Epatha Merkenson, Fred Thompson, J. K. Simons, Richard Belzer, Angie Harmon y Benjamin Bratt, entre muchos otros

NBC no siempre compartió estas posiciones. Pudo soportar la presión política por censurar ciertas temáticas, pero no supo cómo hacer frente al boicot económico. Tras una tanda de episodios sobre el aborto, el suicidio asistido y el asesinato de un referente afroamericano a manos de un ciudadano judío, diferentes anunciantes retiraron del show cerca de un millón y medio de dólares en pauta publicitaria. “No íbamos a cambiar por eso -sentenció Wolf-. Las series están pensadas para despertar y movilizar a las personas”. A raíz de la negativa, la cadena televisiva canceló La ley y el orden en 2010, permitiendo solo la continuidad de Unidad de Víctimas Especiales. Recién en 2021, ante el éxito sostenido de los envíos, NBC dio luz verde a L&O: Crimen organizado, donde el detective Elliot Stabler (Christopher Meloni), miembro de la UVE, quedaba al frente de un cuerpo especial contra las mafias y los sindicatos del crimen organizado. Un año después, el título original, La ley y el orden, regresaba por la puerta grande a la programación televisiva, recuperando su imbatible liderazgo catódico (el histórico Sam Waterston, de 83 años, dejará este año el puesto de fiscal de distrito de Manhattan Jack McCoy para ser reemplazado por Tony Goldwyn en la temporada actual).

En el festejo por los 25 años de la serie en Nueva York, con Ice T, Mariska Hargitay, Peter Scanavino y Octavio Pisano NBC - Event

Multiverso Wolf

Mucho antes de que los superhéroes de Marvel instalaran el concepto de multiverso en la industria del entretenimiento, Wolf estaba desarrollando su franquicia como un entramado cohesionado y en permanente estado de expansión. Mayoritariamente ambientadas en Manhattan, las series compartían organizaciones ficticias (la Universidad de Hudson, el periódico New York Ledger) y una batería de personajes secundarios (psicólogos, médicos, policías, abogados, periodistas) que saltaban de un programa a otro por motivos profesionales. Con el tiempo, los principales protagonistas también empezaron a visitarse y a mudarse entre series; y en circunstancias especiales, las tramas se continuaron directamente.

La relación entre los personajes de Christopher Meloni y Mariska Hargitay y su posible romance, es uno de los desvelos de los fanáticos de La ley y el orden, un deseo que es posible que se concrete en la temporada 25 @chris_meloni - @chris_meloni

Una vez que el recurso estuvo probado y aceptado por los espectadores, Wolf dio un paso más allá y unificó sus diferentes mundos televisivos. Así, el Universo Wolf quedó conformado por los cotidianos cruces entre las seis encarnaciones de La ley y el orden, los policiales New York Undercover, Conviction, F.B.I. y F.B.I. Most Wanted, el drama periodístico Deadline y el grupo de series ambientadas en Chicago: Chicago Fire, Chicago P.D., Chicago Med y Chicago Justice. En febrero de 1996, redobló la apuesta y saltó al metaverso televisivo al iniciar una serie de cruces con otro programa de la NBC, Homicidio: la vida en las calles. De este juego de espejos situado en Baltimore, Wolf se trajo al detective John Munch (Richard Belzer), que pasó a formar parte del equipo de La ley y el orden antes de quedar afectado definitivamente al elenco de Unidad de Víctimas Especiales durante sus primeras 17 temporadas. ¡Gracias a su cinismo y su ferviente adhesión a las teorías conspirativas, Munch terminó como invitado de series tan diversas como X-Files, The Beat y The Wire, las sitcoms Arrested Development y 30 Rock, el dibujo animado American Dad! y en versión muppet dentro de Plaza Sésamo.

El final de la temporada 23 fue dirigido por Juan José Campanella, un colaborador frecuente en la serie Universal tv

Con más de 1300 horas de ficción televisiva y versiones francesa, rusa, británica y canadiense de sus distintos formatos, La ley y el orden se ha convertido en una marca con peso e identidad propias dentro de la TV globalizada. Un suceso sin precedentes que contó con la participación especial de Robin Williams, Angela Lansbury, Leslie Caron, Cynthia Nixon, Carol Burnett, Ann Margret, Fran Lebowitz, el por ese entonces alcalde Rudy Giuliani, el empresario y político Michael Bloomberg, y el congresista por el Bronx José Serrano, además de nuestro Juan José Campanella, director en diversas oportunidades de la aplaudida saga. “Con (el productor ejecutivo) Warren Leight, siempre estamos pensando hacia dónde puede avanzar la franquicia -afirmó Wolf en un reciente comunicado de prensa-. Por ahora, La ley y el orden, Unidad de Víctimas Especiales y Crimen organizado, saldrán al aire durante 2024. Es algo que le debemos a nuestro increíble equipo de trabajo, pero sobre todo a nuestro leal ejército de fanáticos que nos han acompañado por un acumulado de 84 temporadas. No está mal”.

La ley y el orden: unidad de víctimas especiales, está disponible en Amazon Prime Video (solo las temporadas 14 a la 20); la primera temporada de Crimen organizado también está disponible en esa plataforma, y en Universal TV, que también emite La ley y el orden.