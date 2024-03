Escuchar

Tampa, ubicada en el condado de Hillsborough, en Florida, es una de las ciudades más grandes del estado, junto a Jacksonville y Miami. En los últimos años, esta metrópoli se ha convertido en uno de los lugares elegidos por muchos para mudarse. Sin embargo, algunos han resultado decepcionados, como sucedió con una joven que pensó que era un “paraíso millennial”, pero ahora se arrepiente del cambio.

Más de 400 mil personas llegaron a Florida, entre 2021 y 2022

Según los últimos datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos, retomados por el Tampa Bay Economic Development Council, Florida ocupa el puesto número uno en migración neta total, que mide la diferencia entre la cantidad de personas que ingresan y las que salen de un estado. Entre julio de 2021 y julio de 2022, casi 444.500 personas se mudaron al Estado del Sol. En comparación con el año anterior, fue una ganancia de 185 mil.

Tampa es una de las ciudades más grandes de Florida, junto a Jacksonville y Miami Unsplash/Alexandra Tran

La entidad también ocupó el primer sitio con respecto a la mayor cantidad de personas que se mudan por día, con 1218. La población total de Florida ha llegado a más de 22,2 millones y ocupa el tercer lugar en EE.UU., detrás de California y Texas.

Tampa: ¿un paraíso millennial?

De acuerdo con el Censo de EE.UU., la ciudad de Tampa tiene una población de más de 390 mil habitantes. En los últimos años, se ha popularizado por su clima cálido y sus playas. En un análisis de Redfin, compañía que ofrece servicios inmobiliarios, encabezó la lista de destinos más populares para los compradores de viviendas que se mudaron entre abril y mayo de 2022, junto a Miami.

En este contexto, Cassie Leigh, una periodista de 29 años que se mudó de Pittsburgh, en Pensilvania, a Florida, hace seis años, reveló a Business Insider que fue una de las personas que se decidió por Tampa. Desde su perspectiva, “parecía asequible y había playas cerca”. La profesional añadió al medio citado: “Mi investigación también sugirió que Tampa es un buen lugar para los millennials. La ciudad tiene muchos eventos y vida nocturna y está a solo unas horas de Miami y Orlando”.

La joven periodista vivió en Pittsburgh hasta los 23 años Facebook Cassie Leigh

La joven arribó en enero de 2018, después de dejar su trabajo en su ciudad natal. Unos meses después compró una casa. Sin embargo, ahora está decepcionada, principalmente por el crecimiento de la población, que ha incrementado el tráfico y ha vuelto más complicado encontrar empleo: “La ciudad ha cambiado mucho desde entonces y mi experiencia no ha sido muy buena”.

Leigh señaló que cuando llegó a la ciudad intentó conseguir un trabajo en periodismo, pero había muy pocas vacantes. “La superpoblación provocó una mayor competencia por los puestos de trabajo”, aseguró.

La vivienda en Tampa: precios en aumento y seguros caros

Además de las razones anteriores, el auge de nuevos residentes en la ciudad de Florida hizo subir significativamente los precios de la vivienda. “En 2022, los compradores de viviendas empezaron a pagar un 43% más por las propiedades, en comparación con los precios de hace unos años. Esto hizo que mis impuestos a la propiedad aumentaran drásticamente; solían rondar los US$700 al año y ahora superan los US$2000″, indicó.

Según el reporte de Redfin de 2022, los precios de las casas de Tampa aumentaron casi un 28% año tras año. No obstante, hasta ese momento estaban por debajo de la media nacional. La ciudad tuvo una afluencia neta de más de 11.000 compradores de vivienda en el primer trimestre, frente a aproximadamente, 7600 un año antes y alrededor de 4000, dos años antes.

Las condiciones climáticas extremas en Tampa se convierten en un factor importante para el pago de un seguro de propiedad Facebook City of Tampa

Otro factor que ha decepcionado a Leigh es el pago de seguros, que ha aumentado debido a las tormentas e inflación. “En Pittsburgh no tuvimos desastres naturales como huracanes, por lo que no estaba al tanto de las complejidades que entrañan los seguros aquí”, comentó para Business Insider.

Un riesgo latente en Florida

Redfin posicionó a Tampa en el cuarto sitio de una lista de las 10 principales áreas metropolitanas a las que se mudan los compradores de viviendas en septiembre del año pasado, pero también destacó que se trataba de uno de los sitios que corre el riesgo de sufrir inundaciones extremas.

Por su parte, Bankrate indicó que “los tornados, las inundaciones, los huracanes y las tormentas tropicales crean un mercado desafiante para las compañías de seguros” en el estado, por lo que algunas han decido retirarse.

En el caso de la joven profesional, piensa irse de Florida, debido a las cosas que ya no le agradan de la ciudad en la que ha vivido por seis años: “Me encantan las playas y el clima, pero vivir aquí no vale el precio. No estoy seguro si alquilaré mi casa o la venderé cuando me vaya”.