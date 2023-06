La tierna confesión de Ryan Gosling sobre Eva Mendes y la historia de ficción con ella que se hizo realidad

escuchar

En plena promoción de Barbie, su nuevo film junto a Margot Robbie, Ryan Gosling hizo una confesión inesperada. El actor habló sobre la paternidad y reveló que nunca había planeado tener hijos hasta que conoció a su actual pareja, la actriz Eva Mendes. De hecho, aseguró que fue una película que protagonizaron juntos -y donde interpretaban a una familia- la que lo hizo cambiar de parecer.

“No estaba pensando en niños antes de conocerla, pero después de conocer a Eva, me di cuenta de que simplemente no quería tener hijos sin ella” , dijo en una entrevista con la revista GQ de la cual es portada este mes. No solo encontrarse con ella cambió su vida y su forma de pensar respecto a la paternidad sino también una película de 2012 -The Place Beyond the Pines- que protagonizaron juntos y donde encarnaron a una familia.

“Hubo momentos en los que fingíamos ser una familia y realmente no quería seguir fingiendo. Me di cuenta de que esta sería una vida que tendría mucha suerte de tener”, confesó a corazón abierto. En dicho film - dirigido por Derek Cianfrance- el actor interpreta a Luke Glanton, un piloto de motos que se entera que su examante, Romina (Eva Mendes) acaba de dar a luz en secreto a un hijo suyo. Ante esta situación, el motoquero se embarca en una aventura que roza la ilegalidad para cuidar a su hijo.

Este vínculo inquebrantable entre padres e hijos del que habla el film fue lo que activó su deseo de ser padre con su enamorada. Y si bien fue mientras rodaban esta película en 2011 que comenzaron los rumores de romance entre ellos, según los propios protagonistas el flechazo ocurrió mucho antes. “No nos conocimos en el set, la magia empezó mucho antes”, dijo Mendes en sus redes sociales. La confirmación oficial llegó en septiembre de 2012, durante el estreno, donde caminaron muy compinches por la alfombra roja.

Eva Mendes y Ryan Gosling están juntos desde hace más de una década pero prefieren mantener su amor lejos de los flashes Archivo

A pesar de que ambos han decidido mantener su amor lejos de los flashes, en más de una oportunidad Gosling confesó que Mendes es la mujer perfecta. “Sé que estoy con la persona con la que estoy destinado a estar. Lo que busco es que sea Eva Mendes, no hay nada más que esté buscando,” aseguró el canadiense durante una entrevista.

En 2014, las sospechas de que los actores estaban esperando su primer bebé juntos comenzaron a sonar fuerte. Finalmente se confirmaron con la llegada de Esmeralda Amada, en 2015. Tan solo un año después, la familia se agrandó con la llegada de Amada Lee. Curiosamente, las pequeñas comparten el mismo nombre inspirado en su abuela y en la protagonista de la novela El jorobado de Notre Dame, de Víctor Hugo.

Salida en familia: Ryan Gosling y Eva Mendes pasean con sus hijas Esmeralda y Amada GROSBY GROUP - LA NACION

Luego de la llegada de las pequeñas, el protagonista de La La Land decidió tomarse un descanso de la actuación, ya que quería disfrutarlas a pleno. “Quería pasar todo el tiempo que pudiera con ellas”, explicó sobre su ausencia de los sets que se extendió por casi cuatro años. De hecho, este parate le sirvió para establecer límites claros entre su vida personal y profesional.

“Lo trato más como un trabajo ahora, y no como si fuera, ya sabes, una terapia. Es un trabajo, y creo que de una manera que me permite ser mejor porque hay menos interferencia”, reveló en su reciente entrevista con GQ.

Respecto a si la realidad superó las expectativas que hace un tiempo surgieron en la ficción, Ryan reveló: “Suena como un cliché pero nunca pensé que la vida pudiera ser así de divertida y de increíble. Es el paraíso. Es como caminar por un campo de flores todos los días, vivo con ángeles”. De hecho, cada vez que un proyecto se lo permite el actor viaja acompañado por toda su familia para separarse lo menos posible. “Ante todo soy padre. Parte de la razón para hacer la película El hombre gris fue esta oportunidad para nosotros de ir a estos lugares interesantes y estar allí con mis hijos”, le dijo a la revista Heat sobre su estadía en Francia.

Eva Mendes y Ryan Gosling, que en raras ocasiones son fotografiados, fueron captados por los flashes en un paseo familiar por Los Ángeles con sus hijas, Esmeralda y Amada Grosby Group - LA NACION

Por su parte, Eva Mendes comparte esta creencia de mantener siempre unida a la familia, “sin importar lo que estés haciendo”. ”Especialmente cuando los niños son pequeños. Somos lo suficientemente afortunados de tener a alguien con quien viajamos que pueda continuar su educación en este punto, y lo que hacemos es tratar de incorporar la ciudad en la que estamos tanto como sea posible”, indicó la actriz.

“Mi hombre y mis hijos son mi hogar. Donde quiera que estén, eso es lo que son”, remarcó en una entrevista con People mientras advertía que todo cobró mucho más sentido cuando se convirtieron en padres.

LA NACION