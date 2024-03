Escuchar

Alicia Machado, reconocida actriz, presentadora, productora, empresaria y ex-reina de belleza venezolana-estadounidense, ha experimentado un renacimiento en su carrera desde su participación en la primera temporada de La casa de los famosos en 2021. Su triunfo en el popular reality de Telemundo la catapultó nuevamente al centro de atención y le proporcionó una plataforma para mostrar su talento y versatilidad ante el público. Durante su paso por el programa, Machado demostró su carisma, gala tras gala, ganándose el apoyo de la audiencia. Con un impresionante 67% de los votos, se coronó como la gran ganadora y superó a la figura de Manelyk González.

Alicia Machado se convirtió en la favorita de la primera temporada de La casa de los famosos

El destino del dinero que ganó Alicia Machado en La casa de los famosos

Sin embargo, lo que más destacó de su victoria no fue el premio en sí, sino la noble intención detrás de él. La actriz venezolana reveló públicamente que el dinero del premio estaba destinado a un noble propósito: comprarle una casa a su madre en Miami. En una entrevista con el programa de Telemundo, Al rojo vivo, la ex Miss Universo expresó su gratitud hacia su madre, describiéndola como una mujer mágica que ha sido fundamental en su vida. “Mi mamá es algo muy maravilloso, yo no sería quien soy de no ser por ella”, declaró. La propiedad adquirida para su madre se encuentra ubicada en una exclusiva zona de Miami, Florida, aunque la famosa optó por mantener detalles adicionales en privado.

Alicia Machado recibió el premio de La casa de los famosos Captura de pantalla Youtube @lacasadelosfamosos

La hija de Alicia Machado

El año pasado, la conductora celebró por todo lo alto los 15 años de su hija Dinorah Valentina en un salón identificado como El Cuz, que se ubica en Doral, Florida. En su cuenta de Instagram, también dejó ver los detalles.

Alicia Machado celebró los 15 años de su hija, Dinorah

Alicia Machado actualmente

A través de su perfil, donde acumula más de 2,1 millones de seguidores, Machado comparte cada momento de su vida personal y profesional, con lo que mantiene, como otras celebridades, una conexión directa con sus fanáticos. Además de mostrar aspectos de su día a día, la actriz ha incursionado en las nuevas tendencias de publicidad en redes sociales y promociona productos propios relacionados con las proteínas vegetales.

En el ámbito de la actuación, la famosa anunció que pronto estará en nuevos proyectos y participará en una nueva película de Canela TV, aunque por el momento mantiene en reserva los detalles. Su trayectoria en la industria del entretenimiento es extensa, con participaciones en novelas como Infierno en el paraíso (1999), Mambo y canela (2002), Atrévete a soñar (2009), Una familia con suerte (2011), entre otras.

Alicia Machado se pondrá en la piel de Estefania, Tu maestra, una nueva película de Canela TV Foto Instagram @machadooficial

Luego de su paso por La casa de los famosos, la actriz hizo apariciones por varios realities más, como Quién es la máscara, MasterChef Colombia y Mira quién baila (La revancha). También participó como conductora invitada de La mesa caliente, un programa con mujeres que debaten desde diversas perspectivas sobre el entretenimiento y los temas más candentes que afectan a la comunidad latina en Estados Unidos.

Machado sigue en tendencia en la industria del entretenimiento, mientras combina su pasión por la actuación con su faceta empresarial.