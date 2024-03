Escuchar

NSYNC, una de las bandas más famosas de fines de la década de 1990 y principios de 2000, está de vuelta. Al menos eso dio a entender Justin Timberlake. Tan solo meses después de lanzar juntos el tema “Better Place”, interpretado por Timberlake, JC Chasez, Lance Bass, Chris Kirkpatrick y Joey Fatone, tal parece que el grupo está listo para más.

Según consignó People, el equipo se reuniría nuevamente con la nueva canción “Paradise”, que aparecerá en el próximo álbum de Timberlake, Everything I Thought It Was.

De abril a diciembre de 2024, Justin Timberlake ya confirmó todas las fechas de sus presentaciones en Estados Unidos para su gira The Forget Tomorrow World Tour Charlotte Rutherford

Timberlake, cantante y compositor, respondió con picardía a una pregunta que un fanático le hizo a través de TikTok. “Parpadea dos veces si NSYNC aparecerá en una canción llamada ‘Paradise’”, fue la consigna enviada a través de redes sociales.

El miércoles, el productor discográfico compartió un video de respuesta que lo mostraba bajándose un par de gafas de sol y parpadeando dos veces, antes de volver a ponérselas y sonreír. Inicialmente, el comentario se dejó en un video donde se lo vio al cantante sostener varias copias de la edición en vinilo de lujo de su nuevo álbum, cuyo lanzamiento está previsto para el próximo 15 de marzo.

Para añadirle más emoción al momento, dos miembros de la boy band, Lance Bass y Chris Kirkpatrick, comentaron la publicación de Timberlake. Mientras que el primero le preguntó si “tenía algo en el ojo”, el segundo agregó emojis con dos globos oculares.

NYSNC estaba compuesta por Justin Timberlake, JC Chasez, Joey Fatone, Chris Kirkpatrick y Lance Bass L. Busacca - WireImage

No obstante, esta no es la primera vez que Timberlake ofrece pistas acerca de la nueva música de NSYNC. En enero, durante una entrevista en The Kelly Clarkson Show, el cantante expresó: “Hemos estado en el estudio, por lo que es posible que también haya algo en el futuro”, le dijo a la ganadora de la primera temporada de American Idol en 2002.

En septiembre del año pasado, los exintegrantes de la banda se reunieron para cantar “Better Place”, que causó furor entre los fanáticos, que hace más de dos décadas ansían ver a la banda junta nuevamente. El tema interpretado formó parte de la banda sonora de la película Trolls Band Together. “Fue divertido”, expresó Timberlake, que luego agregó: “Es un poco loco. Hay tantas cosas que simplemente continúan justo donde las dejamos en cuanto a la química”.

NSYNC fue uno de los grupos más icónicos de la década de 1990 y principios de 2000, que rivalizaba directamente con Backstreet Boys. En 2002, cuando la banda se encontraba en su mejor momento, decidieron hacer una pausa temporal de seis meses, pero nunca volvieron a reagruparse.

Además de presentarse en los premios Grammy, NSYNC realizó presentaciones importantes durante la Serie Mundial de Béisbol en 2000, el show del medio tiempo del Super Bowl de 2001, donde compartieron con Britney Spears y Aerosmith, y en los Juegos Olímpicos de Invierno en Salt Lake City, en 2002.

Asimismo, la fama del grupo fue tal, que aparecieron como ellos mismos en Los Simpsons, en un episodio titulado “New Kids on the Blecch”, presentado el 25 de febrero de 2001.