La gala de los Premios MTV VMA 2023 tuvo a Taylor Swift como la gran ganadora de la edición número 40 de los galardones que destacan a los mejores videos musicales del año. En la ceremonia celebrada el pasado martes en Nueva Jersey, la artista estadounidense conquistó 9 estatuillas de las 11 a los que estaba nominada, pero ninguna le hizo tanta ilusión como la primera, la que obtuvo en la categoría a mejor canción pop por su tema “Anti-Hero”. Y no fue precisamente por ser la más importante, ya que el codiciado premio al mejor video del año, que también fue para ella, se dejó para el final. Lo que emocionó a Swift fue recibir ese primer reconocimiento de manos de NSYNC, banda de la que se declaró muy fan. “¡Tenía sus muñecos!”, confesó la artista después de abrazar a Justin Timberlake, JC Chasez, Joey Fatone, Lance Bass y Chris Kirkpatrick: “¡Son la personificación del pop!”, añadió.

De punta en blanco: los músicos se subieron al escenario y protagonizaron uno de los momentos más emocionantes de la noche Kevin Mazur - Getty Images North America

Ella no fue la única emocionada ante la inesperada aparición de los músicos. La multitud estalló eufórica cuando el quinteto al completo subió al escenario después de no haber sido vistos juntos en una gala de este tipo desde hace una década. NSYNC fue uno de los grupos más icónicos de los años 90 y principios de los 2000, rivalizando directamente con los Backstreet Boys. “Hace más de 20 años estuvimos acá cuando ganamos el premio al mejor video pop por ‘Bye Bye Bye’. Fue nuestro primer VMA y significó mucho para nosotros”, recordó Chasez sobre el escenario. “Ese premio validó nuestro arduo trabajo”, agregó Kirkpatrick. En 2002, la banda arrasaba con cada álbum y cada gira, pero decidió hacer una pausa temporal de seis meses. Y nunca volvió. “¿Están haciendo algo? ¿Qué va a pasar ahora? ¡Si van a hacer algo necesito saberlo!”, les preguntó el pasado martes Swift como una auténtica fanática.

Taylor Swift recibe su premio en la categoría a mejor canción por "Anti-Hero" de manos de los exintegrantes de la banda Charles Sykes - Invision

Esa misma es la pregunta que se hacen muchos seguidores después de este reencuentro esperanzador, pero lo cierto es que los cinco miembros de NSYNC han tomado caminos muy dispares en la última década y, aunque nunca han descartado un regreso puntual, no tiene pinta de estar en sus próximos planes. Ésta ha sido la vida de los integrantes de la formación después de su separación.

Justin Timberlake (42 años, Tennessee)

Él fue el primero en iniciar un camino en solitario. De hecho, la pausa de la banda se atribuyó a que Justin Timberlake estaba preparando un disco solista. Justified se publicó en el mismo 2002, con canciones como “Cry Me a River” y “Rock Your Body”, que inmediatamente alcanzaron los primeros puestos de los éxitos musicales. El cambio fue un éxito y su rostro nunca se borró de la mente del público, sino al revés.

A sus 42 años, quien ha llegado a ser calificado por la revista Rolling Stone como “nuevo rey del pop” ha logrado consolidarse como cantante, compositor, productor discográfico, actor, bailarín y empresario. A lo largo de su carrera, Justin acumuló, entre otros, 10 Grammys, cuatro premios Emmy y 10 Billboard Music Awards, así como una nominación a los Óscar como mejor canción original por “Can’t Stop the Feeling” (de la película Trolls) y dos a los Globos de Oro. En la gran pantalla destacó en papeles protagónicos de películas como La red social (2010), Amigos con derechos (2011) o El precio del mañana (2011). También posee su propio sello discográfico, Tennman Records, y es copropietario de la marca de ropa William Rast y del restaurante Southern Hospitality. En 2008, la revista Forbes calculó que el artista acumulaba una fortuna de 44 millones de dólares, convirtiéndose en la cuarta celebridad mejor pagada de aquel año, por encima de Madonna, con quien acababa de colaborar en el exitoso tema y videoclip “4 Minutes”. Actualmente, su fortuna está estimada en 57,5 millones de dólares.

Justin Timberlake está a punto de lanzar un nuevo álbum

Pero 2002 no solo supuso un gran cambio profesional para Timberlake, también fue determinante en el plano sentimental. Fue entonces cuando terminó su relación con la cantante Britney Spears, con quien empezó un noviazgo a finales de los 90. Un año después, el artista confirmó que estaba saliendo con la actriz Cameron Diaz, con quien más tarde coincidiría en el rodaje de la película Bad Teacher, pero la relación llegó a su fin en 2006. Tras otro año de soltería después, en 2007, se reveló su romance con la también actriz Jessica Biel, con quien contrajo matrimonio en Italia en 2012 y tiene dos hijos, Silas y Phineas.

Ahora Timberlake está a punto de sacar un nuevo álbum. Todavía se desconoce la fecha de ese lanzamiento, pero su productor aseguró que será parecido a su disco de 2006: FutureSex/LoveSounds. Sus fans lo esperan ansiosos. Su otro proyecto es doblar a uno de los personajes de la segunda película de Trolls, que se espera que se estrene a finales de este año.

JC Chasez (47 años, Maryland)

“Mucha gente no me ha visto desde hace un tiempo”, reconocía en una entrevista con la revista People el pasado mes de julio. Desde que se disolvió NSYNC hace 20 años, JC Chasez, quien era uno de los principales cantantes del grupo, siguió vinculado a la industria musical, pero de una manera mucho más discreta que Timberlake. Uno de sus últimos proyectos fue aliarse para un anuncio de comida para gatos con Tabby 5, una especie de boy band de gatos que cantan y bailan. También estuvo trabajando en un par de musicales que todavía no tiene vendidos ni producidos, según contó a la publicación estadounidense. Antes de eso, quizá el trabajo con el que más exposición pública tuvo fue su papel como jurado en el programa de baile America’s Best Dance Crew.

JC Chasez captado por paparazzis el año pasado

En la década de los 90 él era uno más del reparto de Mickey Mouse Club, donde coincidió con Britney Spears, Ryan Gosling, Christina Aguilera, Keri Russell y Justin Timberlake. Precisamente en 2018 regresó a esos orígenes con su aparición en un especial The All-New Mickey Mouse Club, programa que hoy solo se emite online. Dos años después de la pausa del grupo, en 2004, fue telonero precisamente en la gira Onyx Hotel Tour de Britney Spears. Por entonces él quería promocionar Schizophrenic, el disco en solitario que publicó ese mismo año. Salió a la venta el 24 de febrero de 2004, llegando a la posición #17 en las listas del Billboard 200. Pero no tuvo mucho más éxito. Como tampoco lo hizo el primer single que publicó del que iba a ser su segundo álbum, que finalmente quedó cancelado y nunca vio la luz. En 2013, junto con el productor y compositor Jimmy Harry, creó Girl Radical, un grupo de 11 vocalistas femeninas que tampoco tuvo especial éxito.

Hoy se dedica principalmente a producir y componer para otros, lo ha hecho para Basement Jaxx, McFly, Girls Aloud, David Archuleta, Matthew Morrison e incluso llegó a componer una canción para Backstreet Boys (eternos rivales NSYNC). “Artista, compositor, productor, entusiasta, bobalicón, sin ningún orden en particular”, esa es la descripción con la que se define en su cuenta de Instagram , donde le siguen 313.000 personas.

Joey Fatone (46 años, Brooklyn)

Hoy su trabajo está alejado de la música y vive centrado en su carrera como actor y presentador. Tras obtener un papel en Mi gran boda griega (2002), Joey Fatone se volvió a encarnar a Angelo en la secuela de 2016 y de nuevo ahora, en la tercera parte de la saga que se acaba de estrenar este septiembre. Pero fue en televisión donde encontró más trabajos. Presentó competiciones en cadenas estadounidenses, como Singing Bee, Celebrity Circus, My Family Recipe Rocks o Parents Just Don’t Understand. Y él mismo fue participante en algunos programas: fue concursante en una de las ediciones de Dancing with the Stars y en The Masked Singer. También tuvo algunos papeles en Broadway (Rent y Little Shop of Horrors), pero ese parece ser un mundo que ha dejado atrás.

Llegó a montar un food truck de comida rápida, Fat One’s, en Orlando, y hoy sigue en el Estado de Florida, al frente del espectáculo Joey Fatone & Friends. Este viernes le acompañará sobre el escenario del Tampa Theatre AJ McLean, ex Backstreet Boy, y todas las entradas ya están vendidas. Quizá su destino no era ser cantante, sino actor. De hecho, su primer trabajo vinculado con la industria del entretenimiento fue a los siete años, cuando apareció en la película Érase una vez en América, con Robert de Niro de protagonista. “La gente simplemente piensa que las cosas suceden de la noche a la mañana, pero también dicen: ‘Oh, tuviste suerte’. Podría haber tenido suerte con NSYNC en el sentido de ser el momento oportuno... pero después va sobre cómo avancé en mi carrera a través de eso. La suerte no tuvo que ver” , dijo el pasado mes de marzo en una entrevista en ABC Audio.

Chris Kirkpatrick (51 años, Pensilvania)

“No estaba listo para que terminara”, aseguró sobre el fin de NSYNC en una entrevista con el Huffington Post. Como Timberlake, Chris Kirkpatrick también trató de triunfar por su cuenta. Lo intentó en un par de bandas, pero no cosecharon demasiado éxito. Su nombre se escuchó más por su pelea con el rapero Eminem, que lo ridiculizó en una de las estrofas de su canción “Without Me”. El tema decía: “Chris Kirkpatrick, you can get your ass kicked, worse than them little Limp Bizkit bastards” (Chris Kirkpatrick, te pueden patear el culo, sos peor que esos pequeños bastardos de Limp Bizkit). En 2021, casi 20 años después del lanzamiento de esa canción, el aludido reaccionó a la crítica en una entrevista: “ Al principio, estaba un poco asustado, pero hoy en día es increíble porque esa canción es una de mis favoritas y tener mi nombre al final me hace pensar que algo hice bien ”.

Entre 2002 y 2005, prestó su voz para la serie animada de Nickelodeon Los Padrinos Mágicos, donde precisamente doblaba al personaje de Chyp Skylark, un famoso cantante de pop. También apareció en televisión en 2006 como participante de Mission: Man Band, un reality show producido por MTV que consistía en formar una boy band con varios miembros de grupos pop exitosos del pasado. Y, recientemente, decidió volver al formato reality: fue uno de los participantes de la tercera temporada de la versión estadounidense de Gran Hermano VIP en 2022, año en el que también hizo su aparición estelar como colibrí en The Masked Singer.

Ahora Kirkpatrick se dedica a organizar noches de juegos en su cuenta de Instagram, donde tiene 200 mil seguidores. La red social está también llena de fotos de su mujer y su hijo, y de muchos recuerdos de su etapa como miembro de NSYNC.

Lance Bass, (44 años, Misisipi)

Su trayectoria profesional no tuvo mucha repercusión pero en lo personal dio bastante de qué hablar. Cuando los grandes magnates como Jeff Bezos o Elon Musk todavía no lo habían puesto de moda, Lance Bass ya intentó viajar al espacio en 2002. Se trasladó a la Ciudad de las Estrellas, al noreste de Moscú, entró a una formación cosmonauta y fue certificado por la NASA y el Programa Espacial de Rusia para una misión a bordo de la cápsula espacial Soyuz a la Estación Espacial Internacional. La Agencia Espacial Federal de Rusia firmó con Bass un contrato valorado en 20 millones de dólares, según contaron los medios entonces, que le permitiría viajar en esa nave. Pero pocos meses después, Rusia frustró el sueño espacial del artista y canceló el vuelo porque sus patrocinadores no pagaron el pasaje por adelantado, como estaba estipulado. En su lugar, mandaron un paquete con 150 kilos con equipos para investigaciones científicas.

En julio de 2006 volvió a acaparar los titulares tras revelar que era homosexual en un artículo de portada de la revista People. Según dijo, el éxito de NSYNC le impidió contarlo antes: “ Sabía que la carrera de los otros cuatro integrantes estaba en mis manos, por eso nunca lo hice ”, confesó a la publicación. Bass comenzó una relación con el pintor y actor Michael Turchin en 2011 y se casaron en diciembre de 2014 frente a las cámaras del especial Lance Loves Michael: The Lance Bass Wedding, que se emitió el 5 de febrero de 2015. Tienen dos mellizos, Violet y Alexander, nacidos por vientre de alquiler.

En 2007 interpretó a Corny Collins en el musical de Broadway Hairspray y fue concursante de la séptima temporada de Dancing with the Stars. En 2016 presentó el reality de citas Finding Prince Charming, transmitido por la cadena Logo, donde 13 participantes competían “para ganarse el amor del soltero gay más deseado del país”. El príncipe azul de la primera y única temporada fue el diseñador Robert Sepúlveda Jr.