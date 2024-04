Quién es el líder de la semana en La Casa de los Famosos: el ganador de la prueba del martes

Escuchar

La Casa de los Famosos, el reality show de Telemundo que mantiene a la audiencia en vilo, volvió a causar revuelo con un cambio de liderazgo. En una disputada prueba que tuvo lugar este martes, Patricia Corcino se alzó como la nueva líder de la semana, al dejar atrás a competidores como Lupillo Rivera y Geraldine Bazán.

Tras la última eliminación, la atención se centró en la competencia por la inmunidad, un privilegio codiciado por todos los participantes. El juego, diseñado para poner a prueba la habilidad de mantener el equilibrio y la concentración en el monte Shaolín, no fue tarea fácil para ninguno de los concursantes.

“Le puse empeño”, compartió Corcino inmediatamente tras su victoria. “La respiración es importante. No permitir que nada a tu alrededor te descarrile, que también lo vivimos aquí en la casa. Yo he mantenido un enfoque, una concentración en mis ideales y mis principios”, agregó la nueva líder, refiriéndose a la clave de mantenerse no solo en la prueba, sino también en el reality de Telemundo.

Su victoria no solo le otorga la inmunidad y le garantiza una semana más dentro de la competencia, sino que también está acompañada de otros privilegios. Como premio, podrá disfrutar de la comodidad de la suite y elegir a un compañero para que la acompañe, que en este caso fue Cristina. “Porque es una gran amiga, una mujer echada para adelante, no tiene temor de expresar lo que siente”, explicó sobre su elección.

Las ventajas no terminan ahí para Patricia. Si logra mantener su posición de liderazgo, tendrá el poder de salvar a uno de sus compañeros de la temida placa de nominados, que se conformará el próximo jueves. Este poder adicional agrega un elemento de suspenso adicional al juego al dejar a los espectadores ansiosos por descubrir quién será el próximo.

¿Quién salió de La Casa de los Famosos el 15 de abril de 2024?

Pese a que las encuestas de las redes sociales mencionaban a Patricia Corcino como la próxima en abandonar el concurso, finalmente Ariadna Gutiérrez resultó eliminada. El equipo tierra volvió a perder a un integrante a tan solo menos de una semana de la decisión de abandonar el juego por parte de La Divaza.

La exreina de la belleza colombiana había quedado nominada tras protagonizar una tensa discusión con Aleska Génesis y esto le costó la eliminación.

Ariadna fue la última eliminada en La casa de los famosos @TLMDRealities

El día a día en La Casa de los Famosos

Lunes: este día, en la noche, se convierte en la más importante para los amantes del reality. Es la gala de eliminación, donde se conoce al próximo famoso en salir de La Casa tras el voto del público.

Martes : los habitantes ponen a prueba sus habilidades en una competencia por el liderazgo y la obtención de múltiples beneficios.

Miércoles: en este día los famosos se juegan el presupuesto dentro de la casa, de lo que depende el mercado semanal. Además, oficialmente, pueden disfrutar de una noche de cine, donde pueden verse a ellos mismos en las más polémicas situaciones.

Jueves: este es otro de los días más importantes, donde los participantes nominan a uno de sus compañeros dentro del confesionario. Se trata de un voto casi privado. De esa votación salen de cinco a seis nominados, (cada semana el número puede ser diferente) que corren el riesgo de ser eliminados por el público.

Viernes: en este día hay mucha emoción porque el líder de la semana tiene el poder de salvar a uno de los nominados, siempre y cuando otro participante no le robe el beneficio en una nueva competencia. Un privilegio que puede cambiar el rumbo de las estrategias del juego.

Sábado: generalmente, los famosos tienen poca actividad este día y puede que se realice alguna fiesta o dinámica como forma de distracción o disfrute.

Domingo: varios y reconocidos panelistas analizan las estrategias e intercambios en una gala en vivo desde los estudios de Telemundo. Además, dentro de la casa, si el líder pierde el poder de salvación, este día será en el que el nuevo salve a su candidato.