Quién se fue de Top Chef VIP este lunes 17 de junio

La tercera temporada de Top Chef VIP ha sido una verdadera montaña rusa de emociones, desafíos y sorpresas desde su estreno el pasado 21 de mayo. Este popular reality show culinario, transmitido por Telemundo, ha mantenido a los espectadores al borde de sus asientos con cada nuevo episodio. El lunes 17 de junio, la competición se tornó aún más intensa con la eliminación de la actriz mexicana Natalia Juárez, quien se convirtió en la séptima celebridad en abandonar las cocinas.

En cada episodio, los participantes se enfrentan a retos gastronómicos propuestos por un panel de jueces expertos, en su lucha por el gran premio de 200 mil dólares. Aquellos que no logran sobresalir y ganar inmunidad deben enfrentarse en una instancia final que decide su permanencia en el programa. Este lunes, el reto consistió en realizar una receta de libre elección, sin ninguna condición. Aunque parecía sencillo a primera vista, la creatividad y la técnica fueron puestas a prueba.

Natalia Juárez es la séptima eliminada de Top Chef VIP 3 Foto Instagram @telemundo

Natalia Juárez, la nueva eliminada de Top Chef VIP: el plato que la dejó fuera de competencia

Natalia Juárez presentó un plato llamado “Mi mejor versión”, un arroz salteado con vegetales al estilo oriental. Esta receta incluía verduras salteadas con aceite de trufas, un huevo pochado con té matcha y aceite de chile quebrado en el centro, pescado y camarones flameados con ron, y una reducción de tamarindo vertida por encima. Sin embargo, lo que parecía una combinación prometedora no logró convencer al exigente jurado.

“En un reto como este, todos los puntos cuentan”, comentó la actriz mexicana antes de recibir las devoluciones. Las críticas no se hicieron esperar. La jueza Belén Alonso señaló: “Hay algo ácido en tu preparación que resalta. El huevo está pasado, no está pochado”. Por su parte, el chef Antonio de Livier elogió la cocción y la sazón del arroz, pero advirtió: “La acidez no me deja... La salsa de tamarindo que le mandaste encima pudo haber privado de todo lo rico que te quedó”. Finalmente, la chef Inés Páez hizo énfasis sobre el cuidado necesario con los sabores ácidos, ya que pueden ser invasivos y afectar los demás ingredientes.

Natalia Juárez y Jason Romo fueron señalados como los peores platos de la noche, ambos quedaron en la cuerda floja. La decisión final del jurado fue eliminar a Juárez. Con lágrimas en los ojos, la conductora Carmen Villalobos se despidió agradeciéndole su participación. “Yo los quiero mucho, les agradezco todo el amor y el apoyo”, expresó la actriz mexicana en su despedida. La noche cargada de tensión culminó con la emblemática frase de Villalobos: “Es momento que tomes tus cuchillos y abandones las cocinas de Top Chef VIP para siempre”.

La lista completa de eliminados de Top Chef VIP

Mark Tacher - Baja voluntaria (viernes 24 de mayo)

- Baja voluntaria (viernes 24 de mayo) Daniela Castro - Por decisión del jurado (lunes 27 de mayo)

- Por decisión del jurado (lunes 27 de mayo) Mariana Botas - Por decisión del jurado (jueves 30 de mayo)

- Por decisión del jurado (jueves 30 de mayo) Ivanna Jiménez - Por decisión del jurado (lunes 3 de junio)

- Por decisión del jurado (lunes 3 de junio) Danka Castro - Por decisión del jurado (jueves 6 de junio)

- Por decisión del jurado (jueves 6 de junio) Alejandro López - Por decisión del jurado (lunes 10 de junio)

- Por decisión del jurado (lunes 10 de junio) Diana Reyes - Por decisión del jurado (jueves 13 de junio)

- Por decisión del jurado (jueves 13 de junio) Natalia Juárez - Por decisión del jurado (lunes 17 de junio)

¿Qué sucede cada día en Top Chef VIP 3?

Debido a la intensidad de la competencia, la lista de celebridades que quedaron afuera de competencia asciende a siete y, con la salida voluntaria de Mark Tacher, son ocho los famosos se despidieron del certamen. Con dos noches de eliminaciones en el cronograma semanal, la lista inicial de las 20 celebridades se reduce rápidamente rumbo a la gran final.

Lunes: gala de eliminación.

Martes: prueba por la inmunidad.

Miércoles: noche de salvación.

Jueves: gala de eliminación.

Viernes: prueba por la inmunidad.

Domingo: noche de salvación.

