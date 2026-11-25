Sofía Vergara regresó el martes 24 de noviembre a Barranquilla, su ciudad natal, para recibir un homenaje a su trayectoria y conocer por primera vez la estatua de bronce instalada en su honor en el Gran Malecón. Durante el acto, encabezado por el alcalde Alejandro Char, la actriz recibió la distinción de “barranquillera ilustre” y el “Turbante de la Tradición”, máximo reconocimiento del Carnaval de Barranquilla.

El homenaje que recibió Sofía Vergara en Barranquilla

La ceremonia reunió a vecinos, seguidores y artistas en una jornada con alfombra roja, música y danzas del Carnaval. La Alcaldía le otorgó a Vergara un decreto de exaltación como “barranquillera ilustre”, distinción que el Distrito concede a personalidades que contribuyen a proyectar el nombre de la ciudad, informó Noticias Caracol.

Carnival dancers perform during a ceremony held in honor of Colombian actress Sofia Vergara at the Gran Malecon waterfront promenade in Barranquilla, Colombia, on November 24, 2026. (Photo by CARLOS PARRA RIOS / AFP) CARLOS PARRA RIOS - AFP

El Carnaval de Barranquilla también le entregó el “Turbante de la Tradición”, su máxima distinción, destinada a figuras que enaltecen y difunden las raíces culturales de la celebración.

La actriz asistió a una muestra titulada Barranquilla entre fantasía y tradición, dirigida por el coreógrafo Pedro Díaz y protagonizada por 50 figuras del Carnaval.

La reina del Carnaval 2027, Salwa Maloof Habib, abrió la presentación con una cumbia junto al Cumbión de Oro. Para la ocasión lució una pollera dorada llamada “Sofía de Oro”, diseñada como homenaje a Vergara.

Colombian actress Sofia Vergara wears the "Turban of Tradition", presented by Barranquilla First Lady Katia Nule (L), during a ceremony held in her honor at the Gran Malecon waterfront promenade in Barranquilla, Colombia, on November 24, 2026. (Photo by CARLOS PARRA RIOS / AFP) CARLOS PARRA RIOS - AFP

La noche concluyó con una presentación de la cantante barranquillera Aria Vega.

Cómo es la estatua de Sofía Vergara en el Gran Malecón

La escultura fue realizada por el artista barranquillero Yino Márquez y develada el 10 de julio de 2025. Mide 7,5 metros de altura y pesa 5,5 toneladas, de acuerdo con Noticias Caracol. La obra representa a Vergara con un vestido azul y una mano extendida hacia una estrella.

La actriz no estuvo presente en la inauguración. Más de un año después, el homenaje permitió el primer encuentro presencial entre Vergara y la escultura. El medio barranquillero describió la llegada de la actriz, cerca de las 18.55 h, y su recorrido por la alfombra roja antes de ver la obra.

A statue of Colombian actress Sofia Vergara is seen along the Gran Malecon in Barranquilla, Colombia, on November 24, 2026. (Photo by CARLOS PARRA RIOS / AFP) CARLOS PARRA RIOS - AFP

La estatua forma parte del Gran Malecón, un paseo público junto al río Magdalena. El acto del martes fue un reconocimiento a la actriz y el encuentro con un monumento ya instalado, no la inauguración de una nueva escultura.

Qué representa el regreso de Vergara a Colombia

Vergara nació en Barranquilla y alcanzó reconocimiento internacional por su carrera en televisión y cine, incluida su participación en Modern Family. Su regreso conectó el homenaje de la ciudad con la trayectoria de una artista que ha trabajado durante décadas en Estados Unidos.

La actriz llegó acompañada por su hijo, Manolo González Vergara, según informó El Heraldo. La publicación también relató que la visita incluyó el recorrido por la alfombra roja y la asistencia a la muestra folclórica.

La noticia en pocas líneas

¿Cuándo fue el homenaje? El martes 24 de noviembre de 2026.

El martes 24 de noviembre de 2026. ¿Dónde está la estatua? En el Gran Malecón de Barranquilla.

En el Gran Malecón de Barranquilla. ¿Quién hizo la escultura? El artista barranquillero Yino Márquez.

El artista barranquillero Yino Márquez. ¿Cuándo se instaló? Fue develada el 10 de julio de 2025.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.