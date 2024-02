escuchar

El Super Bowl es uno de los eventos deportivos más importantes para los estadounidenses. Sin embargo, en este 2024, Taylor Swift pasó a ser uno de los grandes focos de atención. La cantante tiene una relación con Travis Kelce, de los Kansas City Chiefs, equipo que se enfrentará este domingo 11 de febrero ante San Francisco 49ers. Todos esperan que la intérprete se presente al evento, pero se preguntan si logrará llegar luego de sus recitales en Japón.

La ruta que tendría que seguir Taylor Swift Google Maps

Como parte de sus presentaciones de la gira “The Eras Tour”, que comenzó en marzo de 2023, Swift tendrá un último show en el Tokyo Dome, en Japón, este sábado 10 de febrero. Por esa razón, los seguidores de la pareja se han mostrado interesados en saber si entre los planes de la intérprete está viajar miles de kilómetros para apoyar a su novio, algo que hasta el momento ninguno ha confirmado.

Taylor Swift está en Japón como parte de su gira The Eras Tour Instagram @taylorswift

¿Taylor Swift logrará llegar al Super Bowl en Las Vegas?

El tema causó tanto interés que la Embajada de Japón en Estados Unidos compartió un comunicado a principios de este mes en su cuenta oficial de X (antes Twitter). En la publicación se lee: “A pesar del vuelo de 12 horas y la diferencia horaria de 17 horas, la Embajada puede con confianza “Speak Now” para decir que si sale de Tokio la noche después de su concierto, debería llegar cómodamente a Las Vegas antes de que comience el Super Bowl”.

De acuerdo con Associated Press, las normas de ruido en Tokio estipulan que los eventos deben dejar de utilizar el sistema de sonido público a las 9.30 hs, y eso sumado a la diferencia de horario, ya que Japón está adelantado a Las Vegas por 17 horas, debería darle a Swift suficiente tiempo para llegar al evento. Sin embargo, tendrá que volar en un jet privado para ver jugar a Kelce, situación que ha generado críticas sobre las emisiones de carbono y el gasto excesivo.

La Embajada de Japón en EE.UU. compartió un mensaje al respecto del viaje de Swift hasta Las Vegas X (antes Twitter) @JapanEmbDC

En el caso hipotético de que Swift salga de Tokio a las 12 hrs del domingo 11 de febrero, lo que serían las 7 hs del sábado en Las Vegas, y su vuelo de casi 9000 kilómetros dure entre 10 y 12 horas, la cantante podría estar en Estados Unidos ese mismo sábado, lo que le daría tiempo para lograr llegar al Super Bowl que comienza a las 15.30 hs (hora local).

The Athletic, el sitio de deportes de The New York Times, también informó que Swift puede incluso lograrlo si no puede aterrizar en Las Vegas, esto debido al abrumador tráfico aéreo, ya que si necesita aterrizar en Los Ángeles podría llegar por tierra, en un viaje de casi cuatro horas.

Taylor Swift y Travis Kelce son pareja (AP Photo/Julio Cortez) Julio Cortez - AP

Taylor Swift y Travis Kelce unieron la música y la cancha

Swift, de 34 años, ha sido una habitual espectadora en los juegos de los Kansas City Chiefs desde que apareció en la suite familiar de Kelce en septiembre del año pasado, por lo que muchos esperan verla en el gran cierre del equipo, cuando podrían llevarse el trofeo Vince Lombardi. Desde ese momento se generaron especulaciones de que estaban en una relación, misma que más tarde confirmaron en entrevistas por separado.

La cantidad de atención que los medios le han prestado a la estrella del pop ha generado controversia entre algunos fanáticos del fútbol americano. A pesar de que se le atribuye haber encontrado una audiencia completamente nueva para el juego, muchos afirman que distrae la atención de lo que realmente importa.