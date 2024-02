escuchar

Taylor Swift firmó un contrato millonario con Disney+ y con ello cedió los derechos de su película: The Eras Tour para que la compañía la reproduzca en su plataforma de streaming. De esta manera, la cantante oriunda de Pensilvania, Estados Unidos, recibió un total de 75 millones de dólares, que se suman a la ya abultada cifra de ingresos por su gira internacional, que superó todas las expectativas.

El 2023 fue un año muy importante para Taylor, que retomó sus giras internacionales y llegó a países donde jamás había estado, como la Argentina. El furor por su vuelta al mundo se reflejó en los números que facturó, casi mil millones de dólares solo en ventas de entradas a sus espectáculos. Además, como segundo eje, la cantante realizó lo que alguna vez se hizo con Michael Jackson y el film This Is It. Grabó su documental, en el que registró las más de 40 canciones que cantó arriba de los escenarios y así inmortalizó su Eras Tour para cada uno de sus fans.

El 13 de octubre pasado se estrenó el film en las salas de cines, que alcanzó una marca de recaudación histórica para un largometraje de ese tipo, 261 millones de dólares. Con ello, superó a This Is It que en 2009 llegó a los 74 millones de dólares.

Sin embargo, según anunció el medio estadounidense Puck News, la intérprete de “Cruel Summer” protagonizó una dura puja con diferentes plataformas de streaming por los derechos de transmisión de su película. Entre Netflix y Universal, Disney+ se impuso y a partir del 15 de marzo ya estará disponible en el catálogo convencional para todos sus suscriptores.

Taylor Swift cedió los derechos de The Eras Tour por 75 millones de dólares a Disney+ Facebook Taylor Swift

El largometraje se filmó durante los tres conciertos que ofreció en Los Angeles. Esta fue su primera parada en la gira y el corte original cuenta con 44 canciones en una duración de 45 minutos. Debido a esto, se omitieron algunas presentaciones en vivo y es por ello que la compañía de entretenimiento decidió incluir cinco temas musicales más, inéditos, entre los cuales estará presente “Cardigan”, del álbum Folklore del 2020. En cuanto a su título, cambiará y pasará a ser: Taylor Swift | The Eras Tour (Taylor’s Version).

Por su parte, el miércoles pasado, en una conferencia de prensa que dio Bob Iger, CEO de la plataforma de entretenimiento, se refirió a este nuevo permiso para transmitir la película: “Sabemos que al público le va a encantar la oportunidad de revivir el electrizante Taylor Swift: Eras Tour (Taylor’s Version) siempre que quiera en Disney+”.

Según indicó Variety en su sitio online, se especula que para atraer más la atención, en su plan de innovar y hacer única esta propuesta, además de “Cardigan”, se incluirían otros temas como “Maroon”; “You Are in Love”; “I Can See You” y “Death by a Thousand Cuts”. Sin embargo, de momento no se informó cómo quedará la versión completa.

Taylor Swift se convirtió en una de las cantantes más ricas del mundo tras su gira internacional junto con el estreno del film que resume un año de shows Archivo La Nación

Esta noticia se dio a conocer con bombos y platillos con especial orientación a las swifties de todo el mundo. A pesar de ello, Taylor no se pronunció al respecto y evitó dar su punto de vista. No obstante, este 2024 parece prometedor para ella, ya que en la entrega de los recientes premios Grammy, fue galardonada como mejor álbum del año por Midnight. De esa forma, obtuvo cuatro estatuillas consecutivas y se convirtió en la primera persona en hacerlo. En tanto, este domingo estará presente en el Super Bowl tras los cuatro mega shows que brindó en Tokio.