Fatal tiroteo en restaurante en el oeste de EE.UU.; el atacante murió

Una persona abrió fuego el sábado en un restaurante de comida rápida en el estado de Idaho, en el oeste de EE.UU., asesinando a un número desconocido de personas, dijo la policía.

Las autoridades confirmaron que el sospechoso también murió.

El tiroteo en el restaurante In-N-Out Burger "dejó víctimas mortales", pero las autoridades aún trabajan en determinar la cifra, dijo a periodistas el jefe de la policía de Twin Falls, Matthew Hicks.

"Fue una escena muy caótica", agregó.

El portavoz de la ciudad Twin Falls, Josh Palmer, dijo a NBC News que tres personas murieron y otras dos fueron heridas. Pero no es claro aún si el atacante está incluido en ese balance.

Imágenes de video publicadas en medios locales mostraron lo que parecía ser un hombre joven con un arma larga fuera del restaurante.

Otro video publicado en redes sociales mostró a personas que huían del lugar.

Twin Falls es una ciudad de unos 56.000 habitantes en el sur de Idaho, a unos 290 kilómetros al noroeste de Salt Lake City.