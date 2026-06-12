Feliz cumpleaños, señor presidente: Trump celebrará sus 80 años con pelea de UFC

Un enorme ring, combates violentos y millones de dólares: Donald Trump organiza el domingo una pelea de Ufc en los jardines de la Casa Blanca para celebrar su cumpleaños 80.

El ring de lucha llamado "The Claw" ("La garra") se construyó especialmente para el torneo, en el que participarán 14 competidores de Ufc.

Los críticos han cuestionado el inédito evento de 60 millones de dólares, denominado "Ufc Freedom 250", por considerarlo insensible en un momento en que la guerra del mandatario en Irán disparó el costo de vida para los estadounidenses.

Trump asegura que es una gran manera de inaugurar el 250º aniversario de la Independencia estadounidense -sin mencionar su propio cumpleaños- y asegura que la Ufc está asumiendo todos los costos.

Pero el magnate republicano no oculta su fascinación con un evento en el que luchadores se enfrentarán a puño limpio en la jaula octogonal.

"Son las personas más rudas que jamás conocerán", dijo Trump al New York Post el jueves.

Trump tiene estrechos lazos con los líderes de este violento deporte. Ha asistido a varias peleas, ganándose el favor de su base de aficionados, compuesta por hombres jóvenes que también fueron cruciales para su propio ascenso político.

El secretario de Estado, Marco Rubio, elogió el evento al firmar el jueves un acuerdo de colaboración con el jefe de la Ufc, Dana White, para promover las artes marciales mixtas a nivel internacional.

"De eso se trata el domingo, es un regalo para el pueblo estadounidense", dijo Rubio, y añadió que sería visto por "probablemente mil millones de personas en todo el mundo".

Sin duda será distinto a cualquier otro evento en los 200 años de historia de la Casa Blanca.

Unas 4.000 personas verán el partido en el ring. Dana White afirmó que más de la mitad de esas entradas se destinarían a miembros de las fuerzas armadas estadounidenses.

Se espera que otras 125.000 personas lo vean en una pantalla gigante en las afueras de la Casa Blanca.

- "Gladiadores" -

Durante una vista previa el jueves, los periodistas pudieron inspeccionar la estructura, que pesa 600 toneladas, tiene 47 metros de ancho y 28 de altura. Es más alta que la propia Casa Blanca.

"The Claw" está ahora en el mismo césped histórico donde el presidente Bill Clinton fue anfitrión de la firma de los Acuerdos de Paz de Oslo en 1993 y donde Richard Nixon pronunció su discurso de despedida final.

Pero Trump, un antiguo magnate inmobiliario y estrella de la telerrealidad antes de su ascenso político, es un presidente diferente.

"Donald Trump ha construido una figura pública a lo largo de su vida convirtiéndola en el show de Donald Trump", dijo Peter Loge, director de la Escuela de Medios de la Universidad George Washington, a la Afp.

"Es ruidoso, es ostentoso, es brillante, de eso se trata esto", dijo.

Loge señaló que este despliegue de virilidad en el jardín de la Casa Blanca, en plena guerra y crisis económica, refleja un estilo de gobierno que atrae a los seguidores de Trump.

"Son gladiadores", dijo. "En una época de caos en Estados Unidos, se trata de decir que Estados Unidos es fortaleza, es fuerza y tiene el control. Hay fuegos artificiales... y dos tipos dándose de golpes".

No todo el mundo está tan entusiasmado.

Previo al evento, el gobierno de Trump enfrentó una demanda legal para impedir que se llevara a cabo, alegando que constituiría un uso indebido de terrenos públicos para enriquecer a los aliados del presidente.

La Casa Blanca rechazó las acusaciones en un escrito presentado ante la justicia.

También desestimó una sugerencia -hecha por el propio presidente- de que el ring podría mantenerse tras el evento, del mismo modo que la Torre Eiffel en París después de la Exposición Universal de 1889.

"'The Claw' será desmantelada inmediatamente después de que concluya el evento", dijo Joshua Fisher, director de Gestión y Administración de la Casa Blanca, en los documentos presentados.