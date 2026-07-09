Fenómeno de El Niño probablemente estará "entre los más grandes" registrados (agencia EE.UU.)

El fenómeno meteorológico de El Niño ha ganado fuerza durante el último mes y es muy probable que "se sitúe entre los más grandes" jamás registrados cuando alcance su punto máximo entre octubre y diciembre, señalaron el jueves pronósticos estadounidenses.

El Niño calienta las temperaturas de la superficie en el centro y el este del Pacífico ecuatorial, desencadenando cambios globales en los patrones de vientos, presión y precipitaciones.

En su actualización más reciente, el Centro de Predicción del Clima (CPC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos señaló que existe un 81% de probabilidad de que entre octubre y diciembre se produzca un episodio de El Niño "muy fuerte", que se ubicaría entre los eventos más grandes de este tipo en el registro histórico que se remonta a 1950.

"Muy fuerte" se define como 2,0 °C o más por encima de un valor de índice. El CPC también estimó en un 97% las probabilidades de que el fenómeno persista hasta comienzos de la primavera boreal (otoño austral) de 2027.

Los episodios de El Niño suelen tener efectos indirectos en todo el mundo, entre ellos condiciones más secas en Australia, inviernos más lluviosos en África Oriental y el sur de Estados Unidos, y temperaturas globales más cálidas en general.

Las temperaturas de la superficie del mar se encuentran ahora 1,2 °C por encima del promedio en un tramo definido del Pacífico ecuatorial conocido como la región Niño 3.4, según el CPC.

Combinadas con el calentamiento de las aguas bajo la superficie y los cambios en los patrones de viento y presión, "el sistema océano-atmósfera reflejaba un El Niño intensificándose".

Si bien El Niño suele alcanzar su máximo entre noviembre y febrero, el repunte de las temperaturas se produce normalmente más tarde.

Sumado al cambio climático inducido por el ser humano, el último episodio de El Niño contribuyó a que 2023 fuera el segundo año más cálido del que se tiene registro y que 2024 alcanzara el máximo histórico.