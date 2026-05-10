Fervor y falsedad: avatares de IA ultraglamurosos apoyan a Trump antes de las legislativas

Vestidas con trajes de baño o uniformes militares, mujeres rubias alaban efusivamente al presidente Donald Trump y arremeten contra sus rivales.

Estas influencers, generadas con inteligencia artificial (IA), inundan plataformas tecnológicas con mensajes políticos fervientes en vísperas de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos

El auge de los avatares de IA hiperrealistas subraya el uso de las nuevas tecnologías en los esfuerzos por dinamizar la base conservadora de "Make America Great Again" (MAGA). Para ello, repiten las consignas políticas de Trump, como "Estados Unidos Primero", y se hacen eco de sus argumentos sobre temas como la inmigración.

"¿Dónde están todos mis amigos de MAGA? Si votaste por Trump, dilo en voz alta en los comentarios y tendrás una nueva seguidora de Texas", declara una mujer en TikTok, que luce una gorra roja de MAGA y fue creada con IA.

"Trump es el futuro de Estados Unidos", reza el texto superpuesto en otro video de esa red social generado por IA que muestra a una adolescente en una playa, con la bandera estadounidense ondeando al fondo.

En un clip de Instagram con la canción "YMCA" de Village People de fondo, un avatar que representa a una "patriota de MAGA" dice que "salió del armario como seguidora de Trump".

No está claro quién está detrás de estas cuentas de IA ni si forman parte de una operación coordinada de cara a las elecciones de noviembre, comicios que determinarán si los republicanos mantienen el control del Congreso.

A principios de este año, el propio Trump publicó en su plataforma Truth Social un video de un avatar de IA rubio platino —con el estilo glamuroso muy popular entre sus seguidores— que difundía acusaciones infundadas de corrupción contra el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom.

"Moldear la opinión pública"

En los últimos meses, medios estadounidenses han detectado cientos de influencers trumpistas generados con IA. Hombres y mujeres jóvenes, que visten uniformes de combate o como agentes de inmigración y comentan temas políticos polémicos como el aborto y la guerra con Irán.

El Laboratorio de Gobernanza e IA Responsable (Grail, en inglés), de la Universidad Purdue, también ha rastreado numerosas cuentas similares en TikTok, Instagram y Facebook.

"La creciente ola de influencers políticos de IA en medio de las elecciones de 2026 es un vistazo a un futuro en el que contenidos de IA hipersegmentados pueden usarse para moldear la opinión pública", dijo a la AFP Andrew Yoon, de Civai, una organización sin ánimo de lucro centrada en las capacidades y peligros de la IA.

Este tipo de contenido es "cada vez más difícil de detectar", señaló Yoon.

A medida que la inteligencia artificial se vuelve más sofisticada, la manipulación en línea mediante influencers falsos podría "llegar a ser aún más personalizada y difícil de controlar", añadió.

"Ánimo de lucro"

La desinformación suele dispararse en épocas electorales, impulsada por bots automatizados, troles y cuentas fraudulentas que amplifican narrativas falsas y las introducen en el discurso político dominante.

Y el potencial de manipulación se multiplica con la IA.

Los investigadores advierten que los deepfakes de IA pueden influir en la participación electoral y distorsionar acontecimientos geopolíticos. Ya se han utilizado para atacar a líderes mundiales como el presidente francés, Emmanuel Macron, y el de Ucrania, Volodímir Zelenski.

A medida que se acerca la temporada electoral, Daniel Schiff, profesor adjunto en la Universidad Purdue y codirector de Grail, dijo que espera un aumento de los mensajes políticos generados por IA, siendo el "ánimo de lucro" el objetivo principal al crear influencers sintéticos.