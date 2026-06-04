A continuación la ficha técnica del primer partido de las Finales de la NBA de 2026, entre los San Antonio Spurs y los New York Knicks, disputado la noche del miércoles en San Antonio (Texas)

San Antonio Spurs - New York Knicks 95-105

Cancha: Frost Bank Center (18.835 aficionados), en San Antonio

Parciales: 27-19, 28-29, 21-28, 19-29

Spurs: De'Aaron Fox (siete puntos), Stephon Castle (17), Devin Vassell (nueve), Julian Champagnie (16), Victor Wembanyama (26). Después ingresaron Dylan Harper (16), Keldon Johnson (tres), Carter Bryant (uno)

Knicks: Jalen Brunson (30 puntos), Josh Hart (tres), Mikal Bridges (nueve), OG Anunoby (17), Karl-Anthony Towns (18). Después ingresaron Mitchell Robinson (dos), Landry Shamet (13), José Alvarado (siete), Miles McBride (seis)