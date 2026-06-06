A continuación la ficha técnica del segundo partido de las Finales de la NBA de 2026, entre los San Antonio Spurs y los New York Knicks, disputado la noche del viernes en San Antonio (Texas)

San Antonio Spurs - New York Knicks 104-105

Cancha: Frost Bank Center (18.835 aficionados), en San Antonio

Parciales: 34-25, 18-31, 23-28, 29-21

Spurs: De'Aaron Fox (20 puntos), Stephon Castle (14), Devin Vassell (14), Julian Champagnie (ocho), Victor Wembanyama (29). Después ingresaron Dylan Harper (15), Keldon Johnson (tres), Luke Kornet (uno)

Knicks: Jalen Brunson (20 puntos), Josh Hart (cero), Mikal Bridges (20), OG Anunoby (17), Karl-Anthony Towns (21). Después ingresaron Mitchell Robinson (siete), Landry Shamet (13), José Alvarado (dos), Miles McBride (cinco)