FIFA exculpa a árbitro del Alemania-Curazao de hacer un gesto supremacista

Tras investigar el supuesto gesto supremacista realizado por el árbitro asistente de VAR Shaun Evans, durante el Alemania-Curazao del domingo, la FIFA informó este lunes que no ha encontrado evidencias de que el árbitro australiano cometiera ninguna falta y, por lo tanto, el referí no será sancionado.

La instancia "no ha encontrado ninguna prueba de infracción del Código Disciplinario de la FIFA", informó en un comunicado.

Para tomar su decisión, el organismo se basó también en la declaración del propio árbitro, quien publicó igualmente un comunicado para negar que hiciera "intencionadamente ningún gesto o símbolo con la mano para comunicar un mensaje, afiliación, juego o creencia de ningún tipo".

"La única explicación que puedo ofrecer es que el movimiento fue un tic involuntario, subconsciente, y en ese momento yo no era consciente de haberlo hecho", trató de aclarar el asistente de video.

"Entiendo cómo se ha interpretado el gesto y lo lamento; sin embargo, quiero ser muy claro y decir categóricamente que no hice consciente ni deliberadamente el símbolo con la mano que se ha sugerido", añadió.

Durante la transmisión televisiva previa al partido del Grupo E mundialista entre Alemania y Curazao (victoria 7-1 de los europeos) y cuando la realización presentaba al equipo arbitral, se vieron unas imágenes de la sala del VAR en las que aparecían Evans de pie y con su brazo izquierdo estirado y pegado a su pierna derecha.

Poco después, el asistente arbitral modificó el ademán que estaba haciendo con su mano y aparentemente realizó un signo vinculado con discursos de odio, formando un círculo con los dedos pulgar e índice, mientras que deja estirados el corazón, el anular y el meñique.

El signo, conocido como "OK", está asociado a grupos supremacistas blancos, que aseguran que representa las letras "W" y "P" del "White Power" (Poder Blanco), según la Liga Antidifamación, una Ong estadounidense que lucha contra la intolerancia.

Las redes rápidamente difundieron la imagen del colegiado de 38 años, lo que despertó una polémica y denuncias de supremacismo hacia el colegiado.

"Esto es inaceptable", escribió un usuario en X junto a un video de la escena que se viralizó en internet.

"Ese símbolo fue apropiado por la supremacía blanca como un símbolo de odio", dijo otro usuario en la misma red social.