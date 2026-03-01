Final caótico en la media maratón femenina de Estados Unidos

La media maratón femenina de Estados Unidos, celebrada en Atlanta el domingo, terminó de manera polémica cuando el trío que la lideraba siguió a un vehículo guía fuera del circuito.

Jess McClain lideraba la prueba delante de Ednah Kurgat y Emma Hurley cuando el vehículo guía las sacó del recorrido a menos de una milla (1,6 km) de la meta.

Molly Born, que venía a más de un minuto de las primeras, terminó imponiéndose por delante de Carrie Ellwood y Annie Rodenfels en una prueba en la que las ocupantes del podio se convierten en elegibles para el Campeonato Mundial de atletismo en ruta en septiembre.

Tras darse cuenta de que se había salido del recorrido, McClain dio marcha atrás y acabó novena con 1 hora 11 minutos 12 segundos.

Hurley y Kurgat también tuvieron que corregir el rumbo y terminaron duodécima y decimotercera, respectivamente.

Inmediatamente se elevó una protesta, que fue rechazada.

Una apelación posterior también fue denegada, quedando Born como ganadora con 1h09:42.

La federación estadounidense de atletismo (USA Track and Field, USATF) reconoció en un comunicado que el circuito no estaba señalizado de forma adecuada para evitar la confusión, pero afirmó que no hay nada en su reglamento que permita anular los resultados.

"El jurado de apelaciones determinó que el evento no cumplió la Regla 243 de USATF y que el circuito no estaba señalizado de forma adecuada en el punto en que se produjo la desviación", indicó en su comunicado.

"Esta infracción contribuyó a la desviación tomada por las atletas que ocupaban las primeras posiciones en el momento del incidente. Sin embargo, el jurado de apelaciones concluye que no existe recurso en el reglamento de USATF para alterar el orden de llegada en los resultados. El orden de llegada publicado se considera definitivo", agregó.

La USATF, no obstante, pareció dejar la puerta abierta respecto a la clasificación para el Mundial de Copenhague.

"Esta carrera fue un evento de selección para el Campeonato Mundial de atletismo en ruta de 2026", señaló.

"Ese equipo no se seleccionará oficialmente hasta mayo. USATF revisará detenidamente lo sucedido en Atlanta. Si bien entendemos que las atletas desean resolver este asunto con rapidez, nuestro proceso garantizará que la decisión final sea la que más convenga a todas las atletas implicadas".

La media maratón masculina, por su parte, concluyó sin sobresaltos, con Wesley Kiptoo imponiéndose con un tiempo de 1h01:15.