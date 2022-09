Fingió estar embarazada para ahorrarse US$60 en el equipaje del avión y las reacciones en redes fueron fulminantes

Una mujer fingió estar embarazada y engañó a los trabajadores de una aerolínea para evitar pagar equipaje de mano adicional en un vuelo. Además, grabó el truco que llevó adelante y subió el video a sus redes sociales, donde muchos usuarios criticaron abiertamente su actitud.

La joven canadiense, quien se presenta como Mica, publicó en enero pasado el clip en el que se la ve llevando adelante el singular truco para evitar pagar por su equipaje de mano. Si bien las imágenes fueron subidas a través de su cuenta de Tiktok (@nyb.rmg) hace unos meses, en los últimos días volvió a ser noticia por la cantidad de comentarios negativos que recibió.

“TikTok me hizo hacerlo”, escribió Mica en referencia a que sintió el deseo de compartir la artimaña con sus seguidores. Además, el posteo fue acompañado del emoji de una embarazada y el hashtag #TravelHacks, que en español significa “trucos de viaje”. Se trata de un truco distinto al ya conocido, en el que los pasajeros se colocan varias prendas encima de su ropa para evitar un recargo en el control de embarque.

Fingió estar embarazada en el avión para ahorrarse US$60 del equipaje de mano: mostró cómo engañó a

En el video, que fue grabado en el baño de un aeropuerto minutos antes de subir al avión, se puede ver a la joven con una gorra gris y anteojos mientras prepara el equipaje. Entonces, frente al espejo, se abre la campera y coloca una bolsa de red en su cuello. En el interior de esa bolsa se pueden ver varias prendas y objetos.

“Me rehúso a pagar 60 dólares por una valija de mano”, escribió la joven al inicio del clip, que dura un poco más de 15 segundos. Luego, la tiktokera se pone un buzo blanco que le oculta el equipaje en la panza y completa el look con una campera color gris. De esta forma, la zona del abdomen se ve abultada, como si estuviera embarazada, pero no se distingue del todo la forma. Finalmente, se ve una imagen de la canadiense en la pista de aterrizaje con el avión de fondo y la frase: “Misión cumplida”.

La publicación, que tiene casi 6 millones de reproducciones, no pasó desapercibida y, además de viralizarse rápidamente, generó un profundo debate. “Lo voy a hacer”, “Me sirve para cuando quiera entrar comida al cine”, fueron algunos de los pocos comentarios “positivos” que recibió. La gran mayoría, no obstante, decidió compartir su decepción por ese accionar y alertaron las graves consecuencias que podría tener el truco.

“Si lo hiciera, estaría sudando demasiado”, confesó una persona. A su vez, una usuaria indicó que imitar a la tiktoker podía ser peligroso: “Una vez me puse cinco capas de ropa y casi me da un golpe de calor. Por favor, no lo hagan”. “Las normas de seguridad para algo están”, comentó otro usuario.

En tanto, otras optaron por contar sus propias experiencias: “Por favor, no intenten hacer esto, a mí me enviaron a mi casa desde el aeropuerto. Tienen reglas burocráticas muy estrictas y fue muy estresante”. Otra usuaria fue más allá: “Lo intenté y ahora estoy en una lista negra para una aerolínea”.