Pagó más para sentarse junto a la ventana en el avión y mostró por qué fue un error irreparable

Cuando se toma un vuelo siempre puede haber imprevistos, por eso los viajeros más expertos ya saben qué lugares elegir e incluso cuáles son las mejores aerolíneas, aunque eso no garantiza una buena experiencia. Con un solo factor fuera de su sitio, todo puede salirse de control en cualquier momento y justo eso fue lo que le sucedió a una mujer llamada Marta, quien pagó más dinero para obtener el asiento de la ventana, pero su realidad le dejó una enseñanza.

La usuaria compartió toda su anécdota a través de Twitter (@MartaVerse), donde de inmediato se hizo viral y hasta la propia aerolínea le dio una respuesta que hizo reír a muchos lectores. Todo comenzó cuando Marta pagó alrededor de 15 dólares adicionales para estar cerca de la ventana durante un vuelo que salió de Varsovia, Polonia.

Iba de vacaciones con su esposo después de un viaje de negocios, así que esperaba estar un tanto cómoda. Cuando arribó, se encontró con una decepción: en lugar de darle el típico asiento con ventanilla, la trasladaron hacia una silla cerca de la salida de emergencia. Es decir, estaba al lado de una ventana, pero no de la que ella esperaba.

Esta fue la ventana que tenía el asiento de la twittera @MartaVerse/Twitter

La mujer recurrió de inmediato a las redes sociales para quejarse, aunque a modo de broma, por el servicio que había recibido por parte de la aerolínea Ryanair. Publicó una fotografía de lo que le ofrecieron en el avión, con la descripción: “En serio pagué por el asiento de la ventana”. En la imagen, se observaba un círculo pequeño en el que apenas se podía ver el reflejo del cielo.

Y es que, además, en la sección de comentarios, la twittera expuso que el vidrio estaba repleto de pequeñas gotas de agua, lo cual limitaba aún más la visibilidad.

Esta era la visibilidad de la ventana del asiento de la twittera @MartaVerse/Twitter

La desconcertante respuesta de Ryanair

Marta recibió una respuesta por parte de la compañía luego de que su twit se volviera viral. Aunque en realidad no se hizo cargo de la inconformidad de la viajera, sino que solo republicó su foto, junto con un círculo que resaltaba la ventana, como para evidenciar que la clienta sí había obtenido lo solicitado aunque por fuera de sus expectativas.

La respuesta de la aerolínea por el asiento en la ventana @ryanair/Twitter

Todos los usuarios de la red social se echaron a reír, ya que consideraron esa manera de responder como un poco irresponsable, pero a la vez graciosa. Algunos le recalcaron un aspecto muy importante que quedó en evidencia en su fotografía: “Técnicamente, eso es una ventana”, “Renunciaría al asiento junto a la ventana por ese espacio para las piernas”, “Pero tienes el espacio extra para las piernas en la parte delantera. No puedes tenerlo todo”, le replicaron.

Por otro lado, ciertas personas le recomendaron viajar por otros medios: “Ya no vuelo con ellos, a la larga te cuesta más económica, física y mentalmente. A veces tenía que darme un masaje en la espalda después de volar con ellos”, “Esa aerolínea es horrible. La odio. Evítalos por todos los medios”, “Bueno, no te mintieron, solamente no te dijeron toda la verdad”, reaccionó la comunidad virtual en su publicación.