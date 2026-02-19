Fiscal en EEUU demanda a Apple por material de abuso sexual infantil en iCloud

Un fiscal de Estados Unidos anunció el jueves una demanda contra Apple al acusar a su servicio de almacenamiento iCloud de servir como "refugio" para guardar material de abuso sexual infantil.

La demanda fue presentada por el fiscal general del estado de Virginia Occidental, John Bohen McCuskey, que acusó a Apple de permitir que iCloud sea utilizado para almacenar y difundir imágenes de actos sexuales que involucran a menores.

"Proteger la privacidad de los depredadores de menores es absolutamente inexcusable", dijo el fiscal republicano en un comunicado el jueves.

Apple ha estado bajo presión de organizaciones de protección infantil desde su decisión de no permitir el análisis de la información almacenada en iCloud, al citar el riesgo de que las autoridades utilizaran dichas herramientas para la "vigilancia masiva".

"Todos nuestros controles parentales y funciones de vanguardia están diseñados con la seguridad y la privacidad de nuestros usuarios en el centro de su diseño", dijo a la AFP un portavoz de Apple el jueves.

El portavoz agregó que todos los aparatos de Apple que utilizan controles parentales muestran automáticamente una advertencia cuando se detecta desnudez en las aplicaciones de mensajería, en fotos compartidas, en el servicio de intercambio AirDrop o en las videollamadas realizadas vía FaceTime.

La marca de la manzana defendió en 2023 su rechazo a permitir el examen sistemático de los archivos digitales en una carta dirigida a un grupo de defensa de menores.

"El análisis para detectar, por ejemplo, un cierto tipo de contenido abre la puerta a una vigilancia masiva", indicó la empresa en esa misiva.