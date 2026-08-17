Fiscalía de EE.UU. dice que el acusado de asesinar al rapero Tupac Shakur buscaba "venganza"

El rapero Tupac Shakur fue asesinado a tiros en un acto de venganza pandillera ordenado por un mafioso, que luego alardeó de ello, dijo la fiscalía el lunes en uno de los juicios más esperados de EE.UU.

El proceso arranca a días de que se cumplan 30 años del asesinato del rapero en Las Vegas. Alcanzó la fama con canciones como "California Love" y "All Eyes on Me".

Duane "Keffe D" Davis, alguna vez líder de South Side Compton Crips, una de las pandillas que controlaban partes de Los Ángeles en los 1990, ordenó el asesinato después de que su sobrino fuera golpeado por un grupo rival, indicó el fiscal Binu Pilal en una corte en Las Vegas.

"El 7 de septiembre de 1996, Tupac Shakur participó públicamente, ante las cámaras, en la humillante golpiza del sobrino de Duane Davis, Orlando Anderson", dijo.

"Dos horas y media después (...) Tupac es abaleado en un tiroteo desde un Cadillac blanco en un acto de venganza".

Pilal precisó que Davis no jaló el gatillo, pero entregó el arma a alguien que estaba en el asiento trasero de su automóvil y le ordenó disparar contra el rapero.

En varias entrevistas —con autoridades, con medios de comunicación y hasta en una autobiografía— Davis ha confesado su participación en el crimen, señaló Pilal.

"Y ahora, casi 30 años después, les vamos a pedir que finalmente hagan responsable a Duane Davis", dijo ante el jurado.

Davis, de 63 años, ha negado todos los cargos en el juicio, que podría durar más de un mes. Si es hallado culpable, se enfrentaría a una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Shakur, también conocido como 2Pac, murió a los 25 años. Era una figura clave en la rivalidad entre raperos de la costa este y la costa oeste de EE.UU.

Bad Boy Records —la discográfica rival de Death Row Records, sello que representaba a 2Pac— había contratado a South Side Compton Crips, liderada por Davis, como guardaespaldas.