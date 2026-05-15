Fiscalía pedirá pena de muerte para presunto homicida de pareja judía en EE.UU.

La fiscalía de Washington pedirá la pena de muerte para el presunto asesino de dos empleados de la embajada de Israel ubicada cerca de un museo judío de la capital estadounidense, según documentos judiciales

Elias Rodriguez, de Chicago, fue detenido e inculpado tras haber matado a tiros a Yaron Lischinsky, israelí de 30 años, y a su prometida Sarah Milgrim, estadounidense de 26 años.

El ataque se produjo el 21 de mayo de 2025, en medio de la guerra emprendida por Israel en la Franja de Gaza.

El sujeto gritó "Palestina libre" en el momento de su detención y habría dicho a los investigadores: "Lo hice por Gaza".

Según la fiscal de la capital, Jeanine Pirro, exconductora de un programa de televisión judicial que fue nombrada por Trump el año pasado, "los actos de Rodriguez estuvieron motivados por el odio, el desprecio y prejuicios de carácter político, ideológico y religioso".

En agosto Pirro declaró con respecto a este caso: "Tenemos un problema con el antisemitismo en este país".

Elias Rodriguez está acusado de homicidio voluntario y asesinato, así como de "delito motivado por el odio". Esto equivale a delitos contra personas debido a su pertenencia racial, étnica o cultural.

Según el Fbi, el hombre actuó solo.

Desde su regreso al poder el año pasado, Donald Trump ha ordenado al Departamento de Justicia y a sus fiscales federales solicitar la pena de muerte para los delitos más graves —como los delitos "motivados por odio"—.

Esta práctica se mantuvo congelada bajo la administración anterior del demócrata Joe Biden.