Fitch sube la nota de la deuda argentina a B- con perspectiva "estable"

La agencia de calificación financiera Fitch anunció el martes que subió un escalón la nota de la deuda soberana argentina, que pasa de CCC+ a B-, tras reconocer "balances externos y fiscales estructuralmente mejorados" y "avances en las reformas económicas"

La agencia acompañó su decisión con una perspectiva "estable", lo que significa que no prevé modificar la calificación en los próximos seis meses

"El presidente Javier Milei salió de las elecciones de medio término de octubre de 2025 con un mandato popular reforzado y una base de apoyo en el Congreso para llevar adelante su agenda de reformas", detalló Fitch

La agencia menciona en particular "importantes victorias legislativas, entre ellas la reforma del mercado laboral, la reforma de la Ley de Glaciares (...) y un presupuesto que preserva un anclaje fiscal reforzado"

La Ley de Glaciares regulaba desde 2010 la actividad económica, en particular la minera, en zonas glaciares y periglaciares

El nuevo texto ofrece mayor margen a los gobiernos locales para definir las zonas "estratégicas" o "pertinentes" protegidas y, en función de ello, autorizar o no la actividad minera

La ley, publicada a finales de abril, fue suspendida por un juez federal en la provincia patagónica de Santa Cruz (sur), a la espera del pronunciamiento sobre el fondo de un recurso presentado

La ley de reforma del mercado laboral, que suscita oposición de los sindicatos, debe permitir flexibilizar el mercado laboral y estimular el empleo, según el gobierno

Argentina cuenta con un 43% de trabajadores en la economía informal

Fitch también celebró el fortalecimiento de la posición externa de Argentina, que ha podido mejorar sus reservas de divisas, y espera una reducción del déficit de la cuenta corriente al 1% del PIB para este año

Argentina obtuvo a mediados de abril, durante las reuniones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM), una serie de promesas de apoyo por parte de las instituciones financieras internacionales

El BM anunció que trabaja en una garantía que podría ascender a hasta 2.000 millones de US$ para ayudar al refinanciamiento de la deuda argentina, mientras que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) añadió otros 500 millones de US$

El FMI, por su parte, aprobó un nuevo tramo de ayuda de 1.000 millones de US$ en el marco del programa en curso de 20.000 millones de US$

El Fondo revisó a la baja su previsión de crecimiento (del 4% al 3,5%) para Argentina y duplicó su previsión de inflación (del 16,4% al 30,4%) para 2026