Florida busca redistribuir su mapa electoral en favor de los republicanos

El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, dio a conocer el lunes su proyecto de redistribución de los distritos electorales para el estado, con el que su partido pretende conseguir más escaños en el Congreso en las elecciones de medio mandato en noviembre.

El anuncio, realizado en Fox News, se inscribe en una batalla de redistribución electoral iniciada en 2020 por los republicanos del presidente Donald Trump y contestada por los demócratas en varios estados.

Los republicanos cuentan con 20 de los 28 escaños de Florida en la Cámara de Representantes en Washington. Con el nuevo mapa electoral, esa cifra podría pasar a 24.

DeSantis aseguró que esta redistribución, a la que solo le falta pasar el filtro del Congreso estatal, controlado con holgura por los republicanos, tiene como fin equilibrar la representación entre republicanos y demócratas debido a los cambios demográficos de los últimos años.

Tradicionalmente, los mapas electorales se redefinen cada década, coincidiendo con la actualización del censo nacional.

El último censo fue en 2020, pero Trump exigió el año pasado a varios gobernadores republicanos que no esperaran para redibujar sus mapas de manera partidista para tratar de mantener su mayoría en el Congreso.

Texas fue el primer estado en llevar a cabo la petición del presidente estadounidense, con la que los republicanos esperan ganar cinco escaños en noviembre.

Ohio y Carolina del Norte siguieron el ejemplo de Texas y rediseñaron su mapa electoral para ofrecer un puñado de escaños adicionales al partido del presidente.

El Partido Demócrata respondió con su propia redistribución en algunos estados, principalmente en California. En ese estado, un nuevo mapa ya aprobado por referendo debería permitir anular las ganancias republicanas en Texas.

Virginia también aprobó mediante referendo una redistribución electoral, gracias a la cual los demócratas podrían obtener 10 de los 11 escaños del estado en el Congreso, frente a los seis actuales.