El detenido por el atentado contra Trump comparece ante la justicia: las cartas que envió y el mensaje de su hermano

WASHINGTON.– El atacante que interrumpió una cena de gala a la que asistía el presidente norteamericano, Donald Trump, comparecerá ante la justicia este lunes para responder por el tiroteo, el episodio más reciente de violencia política en un Estados Unidos profundamente convulsionado.

Funcionarios del gobierno dijeron que el sospechoso aparentemente tenía como objetivo matar a Trump y a altos funcionarios de su gobierno en el evento con la prensa el sábado por la noche en un hotel de Washington, en lo que habría sido el tercer intento de acabar con la vida del mandatario norteamericano en dos años.

Trump compartió esta foto que aparentemente muestra al sospechoso sin camisa en el suelo del hotel Washington Hilton

El sospechoso, cuya identidad no ha sido revelada oficialmente, no resultó herido. Varios medios norteamericanos lo identificaron como Cole Tomas Allen, de 31 años, originario de Torrance, California.

“No estaba preocupado. Entiendo la vida. Vivimos en un mundo loco”, dijo Trump en una entrevista emitida la noche del domingo en el programa “60 Minutes” de CBS, cuando le preguntaron si temió que hubiera víctimas mientras se desarrollaba el incidente.

Más temprano, el fiscal general interino de Estados Unidos, Tom Blanche, dijo que no se conocen los motivos del ataque, y confirmó que el sospechoso –que según las autoridades iba armado con una escopeta, una pistola y un cuchillo– se hospedaba en el Hilton de Washington donde se celebró la cena de gala de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

Agentes del Servicio Secreto intervienen durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, el 25 de abril de 2026, en Washington, Estados Unidos Tom Brenner - FR117851 AP

“Espero que mañana (lunes) por la mañana se presenten formalmente cargos contra él en un tribunal federal en Washington“, declaró Blanche. “Creemos, basándonos solo en un entendimiento muy preliminar de lo ocurrido, que apuntaba a miembros del gobierno“, declaró el fiscal en CBS.

Por su parte, la fiscal federal Jeanine Pirro informó el sábado por la noche que se espera que el sospechoso enfrente cargos preliminares por agresión a agentes federales con un arma peligrosa y por uso de arma de fuego durante un delito violento.

“Este individuo estaba decidido a causar el mayor daño posible”, afirmó Pirro, quien agregó que espera “muchos más cargos” a medida que avance la investigación.

Los invitados a la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca son evacuados del lugar, el 25 de abril de 2026, en Washington, Estados Unidos Rod Lamkey - FR172078 AP

Trump, que fue evacuado de urgencia del lugar por agentes del Servicio Secreto, publicó imágenes de las cámaras de vigilancia que muestran al hombre armado tratando de cruzar corriendo un control de seguridad un piso arriba de la sala donde se celebraba la gala.

Tras un breve intercambio de disparos con los agentes, el sospechoso fue detenido en el lugar. El presidente norteamericano publicó más tarde imágenes del atacante esposado en la alfombra del hotel, en cueros y tendido boca abajo.

El manifiesto del atacante

Sin aportar detalles, Trump indicó que el sospechoso había escrito un manifiesto “anticristiano”.

“Era cristiano, ​creyente, y luego se convirtió en anticristiano, y cambió mucho”, dijo Trump a CBS. “Probablemente era un tipo bastante ‌enfermo”, agregó el magnate.

En el manifiesto, Allen se autodenomina un “asesino federal amistoso” y dice que ​planeaba atacar a funcionarios del gobierno de Trump, ​priorizándolos “de mayor a menor rango”, pero excluyendo explícitamente al director del FBI, Kash Patel, dijo un agente de las fuerzas del orden a Reuters. Allen citó la teología cristiana al afirmar que intentaba proteger a quienes se veían perjudicados por las políticas del magnate.

Los invitados a la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca son evacuados del lugar, el 25 de abril de 2026, en Washington, Estados Unidos Rod Lamkey - FR172078 AP

"Poner la otra mejilla cuando otra persona es oprimida no es un comportamiento cristiano; es complicidad en los crímenes del opresor", ​se lee en el manifiesto, según el agente.

En la cena de gala se encontraban Trump, la primera dama Melania Trump, el vicepresidente JD Vance, varios miembros del gabinete y destacados legisladores, además de cientos de invitados.

El manifiesto, que fue enviado a los familiares de Allen poco antes del ataque, se burlaba de la “demencial” falta ⁠de seguridad en el Washington Hilton, añadió el funcionario.

Un oficial de la policía caminando cerca del hotel donde se llevó a cabo la cena de corresponsales de la Casa Blanca, en Washington, Estados Unidos, el 25 de abril de 2026 Li Rui - XinHua

“Lo primero que noté al entrar en el hotel fue la sensación de arrogancia”, escribió supuestamente el autor del manifiesto. “Entro con varias armas y ni una sola persona ahí considera la posibilidad de que pueda ser una amenaza“, se lee presuntamente en el texto.

El sospechoso viajó en un tren de Amtrak desde Los Ángeles a Chicago ⁠y luego a Washington, y se registró en el Hilton el viernes, dijo Blanche en varios programas de entrevistas dominicales. En Estados Unidos, los pasajeros de tren no están obligados a pasar por detectores de metales como los ‌de los aeropuertos.

Las excusas a su entorno

Antes de emprender su viaje a través del país, el sospechoso ofreció a personas de su entorno una serie de explicaciones sobre su ausencia, según escritos que, de acuerdo con las autoridades, dejó antes de partir.

A sus colegas y los estudiantes a los que daba clases particulares les dijo que tenía una emergencia personal, mientras que a sus padres les dijo simplemente que tenía una entrevista.

Agentes del FBI trabajan el domingo 26 de abril de 2026 en un domicilio vinculado con Cole Tomas Allen, en Torrance, California, Estados Unidos Damian Dovarganes - AP

Los escritos que las autoridades atribuyen a Allen oscilan entre el remordimiento por haber engañado a amigos y familiares y el agradecimiento por una vida de amor y apoyo. En ellos, el sospechoso alude además a acusaciones de conducta sexual indebida, afirmando que ya no está “dispuesto” a permitir que un “traidor manche sus manos con sus crímenes”, en aparente referencia a Trump, aunque el texto no lo menciona por su nombre.

El hermano de Allen contactó a la policía en New London, Connecticut, después de recibir los escritos, según un funcionario que habló con AP. En un comunicado, el Departamento de Policía de New London dijo que fue contactado unas dos horas después del tiroteo, por una persona que quería compartir información relacionada con el hecho. Añadió que de inmediato notificó a las fuerzas del orden federales.

Agentes de las fuerzas de seguridad responden a un domicilio vinculado con Cole Tomas Allen, el 25 de abril de 2026, en Torrance, California, Estados Unidos William Lang - FR172065 AP

Agentes federales también han entrevistado a la hermana de Allen en Maryland, quien dijo a los investigadores que su hermano había comprado legalmente varias armas en un local de California y las guardó en la casa de sus padres en Torrance sin que ellos lo supieran, según el funcionario.

Ella describió a su hermano como propenso a hacer declaraciones radicales, apuntó la fuente.

El domingo no estaba claro si Allen había conseguido representación legal, y familiares cercanos evitaron hablar de su arresto o no respondieron a las solicitudes de comentarios.

La reacción de Trump

Trump dijo en una conferencia de prensa improvisada a última hora de la noche en la Casa Blanca que al principio pensó que el ruido era una bandeja que se caía, antes de darse cuenta de que se trataba de disparos.

“Parece que creen que actuó solo, y yo también lo siento así”, dijo el presidente.

Captura de pantalla de Trump hablando en una conferencia de prensa celebrada el 25 de abril de 2026, en la Casa Blanca, en Washington, Estados Unidos Li Rui - XinHua

Los disparos se produjeron cerca de los puestos de control de seguridad en el lobby del hotel alrededor de las 20.30 hora local (21.30 de la Argentina). Un agente del Servicio Secreto recibió un impacto en su chaleco antibalas y fue hospitalizado brevemente, mientras otros agentes redujeron al tirador.

Horas después, agentes del FBI y del Servicio Secreto rodearon una vivienda en Torrance, un suburbio a unos 30 kilómetros al sudoeste de Los Ángeles, que los registros públicos vinculan con Allen. Vecinos y curiosos se congregaron detrás del perímetro acordonado mientras imágenes de televisión mostraban a los agentes iluminando con reflectores una ventana del piso superior.

Trump llega a la Sala de Prensa James Brady en la Casa Blanca, en Washington, Estados Unidos, el 25 de abril de 2026 Tom Brenner - FR117851 AP

Los caóticos acontecimientos plantearon nuevas dudas sobre la seguridad de los altos cargos estadounidenses, muchos de los cuales se encontraban reunidos en el amplio salón para eventos del hotel. Trump aprovechó la atención suscitada por el incidente para ‌promocionar el salón de baile que tiene previsto construir en la Casa Blanca.

“Este suceso nunca habría ocurrido con el salón de baile de alto secreto militar que se ‌está construyendo actualmente en la Casa Blanca. ¡No se puede construir lo suficientemente rápido!“, escribió Trump en Truth ⁠Social después del ataque.

Los atentados contra el magnate

Trump fue objeto de un intento de asesinato durante un mitin en Butler, Pensilvania, en 2024. Un hombre armado efectuó varios disparos con los que mató a un asistente e hirió levemente al presidente en la oreja.

Unos meses más tarde, arrestaron a otro hombre después de que un agente del Servicio Secreto viera el cañón de un rifle asomando entre los arbustos del perímetro del campo de golf de West Palm Beach, donde estaba Trump.

Un vehículo de la policía visto cerca del Hilton, en Washington, Estados Unidos, el 25 de abril de 2026 Li Rui - XinHua

El Washington Hilton, donde se celebraba la gala del sábado, es el lugar donde el presidente republicano Ronald Reagan sufrió un atentado en 1981.

Trump afirmó el domingo que el tiroteo subraya las razones de seguridad que ha esgrimido para planear un enorme nuevo salón de baile junto a la Casa Blanca, un proyecto que ha enfrentado desafíos legales.

El incidente se produjo menos de 48 horas antes de que el rey Carlos III y la reina Camila inicien una visita de Estado de cuatro días a Washington.

Agencias AP, AFP y Reuters y diarios The Washington Post y The New York Times