La Casa Blanca arremete contra la oposición y algunos medios por el clima de violencia política en EE.UU. y la “demonización” de Trump

WASHINGTON.- El impacto del frustrado ataque del sábado en un hotel en esta capital, que obligó a la evacuación de Donald Trump y la plana mayor de su administración de una gala con periodistas, continúa en franca expansión. Mientras el gobierno pondrá en revisión los protocolos de seguridad presidencial, la Casa Blanca criticó con dureza este lunes a la oposición demócrata y parte de los medios de comunicación por su “retórica de odio” y la “demonización” contra el mandatario y sus partidarios que, denunció, fogonean el creciente clima de violencia política en Estados Unidos.

“Esta violencia política tiene su origen en una demonización sistémica de él y de sus partidarios por parte de comentaristas, de miembros del Partido Demócrata e incluso de algunos sectores de los medios de comunicación. Esta retórica de odio, constante y violenta, dirigida contra Trump día tras día, durante 11 años, ha contribuido a legitimar dicha violencia y nos condujo a este momento sombrío", afirmó la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

El presidente estadounidense, Donald Trump, hablando en una conferencia de prensa celebrada el 25 de abril de 2026, en la Casa Blanca, en Washington. Li Rui - XinHua

La funcionaria -que suspendió por este su licencia por maternidad para brindar la conferencia de prensa- sostuvo que el “culto de odio de la izquierda” contra el presidente y quienes lo apoyan provocó que “múltiples personas” resultaran heridas o perdieran la vida. “Y este fin de semana por poco vuelve a ocurrir”, aseveró, en referencia a la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en el hotel Hilton en Washington, suspendida luego de que un hombre armado intentara irrumpir en el salón en el que se desarrollaba el evento.

“Aquellos que constantemente tildan falsamente y calumnian al presidente, tachándolo de fascista y de amenaza para la democracia, y que lo comparan con [Adolf] Hitler para obtener rédito político, están alimentando este tipo de violencia", fustigó Leavitt, que antes de responder preguntas de los periodistas acreditados leyó una declaración de fuerte tono político.

Leavitt también hizo referencia al manifiesto del agresor, identificado como Cole Tomas Allen, de 31 años y residente en California, en el que se definió como un “asesino federal amistoso” y detalló sus planes para atacar a “funcionarios de la administración priorizados desde el rango más alto hasta el más bajo”.

Operativo del FBI en Torrance, California, donde residía el agresor Cole Tomas Allen. William Lang - FR172065 AP

Este lunes, Allen fue imputado en un tribunal federal en Washington de tres cargos: intento de asesinato del presidente, posesión de un arma de fuego y municiones con la intención de cometer un delito grave, y disparo de un arma de fuego durante un delito violento. De ser hallado culpable, podría enfrentar hasta la cadena perpetua.

“Intentó asesinar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump”, afirmó la fiscal Jocelyn Ballantine en el tribunal. Al agresor, que tendrá otra audiencia el jueves por la mañana, se le asignaron abogados de oficio.

Evacúan a Trump

“Pregúntense: ¿cuán diferente es la retórica de este aspirante a asesino de lo que leen en las redes sociales y escuchan en diversos foros día tras día? La respuesta, si son honestos consigo mismos, es que no existe diferencia alguna. Gran parte del manifiesto resulta indistinguible de las palabras que escuchamos a diario de boca de tantas personas“, dijo Leavitt, quien en otro tramo de su presentación apuntó contra el presentador Jimmy Kimmel por un sketch de la semana pasada sobre la primera dama, Melania Trump, poco antes de la gala.

Allí, el popular humorista bromeó con que la primera dama tenía “brillo de viuda expectante”, lo que llevó a la mujer de Trump a denunciar “sus palabras corrosivas“. Leavitt afirmó que mucha gente “se siente inspirada a cometer actos de violencia por esas palabras”.

La secretaria de Prensa, Karoline Leavitt; la primera dama norteamericana, Melania Trump, y el presidente Donald Trump, en la gala de corresponsales en Washington. MANDEL NGAN - AFP

Mientras Leavitt brindaba su conferencia de prensa, Trump también se expresó -a través de su red Truth Social- sobre la “declaración impactante” de Kimmel en su programa. “Un día después, un lunático intentó acceder al salón de la cena de corresponsales de la Casa Blanca, cargado con una escopeta, una pistola y numerosos cuchillos. Estaba allí por una razón sumamente obvia y siniestra”, escribió el mandatario.

“Agradezco que tantas personas se sientan indignadas ante el despreciable llamado a la violencia de Kimmel. Este asunto ha traspasado con creces todos los límites de lo aceptable. Disney y ABC deberían despedir a Kimmel de inmediato”, reclamó.

𝗗𝗼𝗻𝗮𝗹𝗱 𝗝. 𝗧𝗿𝘂𝗺𝗽 𝗧𝗿𝘂𝘁𝗵 𝗦𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗣𝗼𝘀𝘁 𝗼𝗻 𝗙𝗶𝗿𝗶𝗻𝗴 𝗝𝗶𝗺𝗺𝘆 𝗞𝗶𝗺𝗺𝗲𝗹 𝗕𝗲𝗹𝗼𝘄 - 𝟬𝟭:𝟮𝟲 𝗣𝗠 𝗘𝗦𝗧 𝟬𝟰.𝟮𝟳.𝟮𝟲



Wow, Jimmy Kimmel, who is in no way funny as attested to by his terrible Television Ratings, made a statement on his Show that… — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) April 27, 2026

En su presentación, Leavitt también citó a diversos demócratas, entre ellos el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries; al gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro; a los senadores Alex Padilla (California) y Elizabeth Warren (Massachusetts), y otros miembros del Congreso, a quienes criticó por su discurso contra el mandatario.

“Todo el Partido Demócrata señaló a los votantes que Trump representa una amenaza existencial para la democracia, que es un fascista, y lo comparan con Hitler. Estas son declaraciones despreciables que el pueblo estadounidense ha estado consumiendo durante años, y muchas personas mentalmente perturbadas son llevadas a creer que estas palabras son verdad, y luego se inspiran para actuar en consecuencia", dijo Leavitt.

Más tarde, en una conferencia de prensa a raíz de la presentación de los cargos contra Allen, el fiscal general interino, Todd Blanche, también hizo referencia al clima de violencia política y apuntó sus dardos contra los medios.

“Cuando hay periodistas y medios de comunicación que se muestran excesivamente críticos y llaman al presidente con nombres horribles sin motivo alguno y sin pruebas ni evidencias, no debería sorprendernos que se produzca este tipo de retórica“, dijo Blanche.

La Casa Blanca aprovechó la situación para afirmar que “el intento de asesinato del presidente” sirvió como recordatorio “de lo importante que es financiar al Departamento de Seguridad Nacional” (DHS, por sus siglas en inglés), en otro dardo hacia los demócratas por una disputa por la financiación que, según Leavitt, generó un riesgo para la seguridad.

White House press secretary Karoline Leavitt calls on Congress to fund the Department of Homeland Security in the wake of Saturday night’s White House Correspondents’ Dinner shooting, saying it is “shameful” it remains partially shut down.



“The Secret Service is a vital… pic.twitter.com/jGstgmQQJk — CBS News (@CBSNews) April 27, 2026

“El Servicio Secreto es un componente vital del DHS, y ha sido directamente afectado por este imprudente juego político”, advirtió Leavitt, más allá de que los agentes continuaron percibiendo su salario durante el shutdown parcial del DHS por el estancamiento en el Congreso respecto a reformas en la aplicación de leyes migratorias.

En ese sentido, la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, se reunirá esta semana con líderes del Servicio Secreto y del DHS para revisar los “protocolos y prácticas” de seguridad y “explorar opciones adicionales” para futuros eventos de gran envergadura en los que participe Trump, según informaron altos funcionarios a medios locales.

El gobierno indicó que Trump respalda a la cúpula del Servicio Secreto luego del intento de ataque del sábado, en medio de las fuertes críticas al operativo en el hotel Hilton.

Agentes del Servicio Secreto, en el hotel Hilton, en Washington. MANDEL NGAN - AFP

En los próximos meses, el presidente tiene pautado participar en eventos de alto perfil, tanto en interiores como al aire libre. Entre ellos, la conmemoración del 250 aniversario de Estados Unidos, el 4 de julio; el Mundial de fútbol, que se desarrollará entre el 11 de junio y el 19 de julio (la final será ese día en Nueva Jersey), y mitines de campaña para impulsar a los candidatos republicanos de cara a las elecciones legislativas del 3 de noviembre próximo, determinantes para el segundo tramo del mandato de Trump.

La asistencia de Trump a la gala del sábado –su primera vez como presidente en el evento– era un momento muy esperado a raíz de la conflictiva relación que el líder republicano mantiene con periodistas de varios medios, a los que suele dedicar fuertes críticas y ataques.