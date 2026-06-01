MIAMI (AP) — El estado de Florida presentó el lunes una demanda contra OpenAI y su director ejecutivo, Sam Altman, al afirmar que la empresa lanzó a sabiendas y comercializó de forma agresiva ChatGPT al público mientras ocultaba sus riesgos.

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, manifestó durante una conferencia de prensa que la compañía suprimió advertencias internas de seguridad y engañó a los usuarios sobre la verdadera naturaleza y los peligros del producto.

“Hoy anunciamos la primera demanda en el país liderada por un estado contra OpenAI y su director ejecutivo, Sam Altman", declaró Uthmeier. "OpenAI y Altman ignoraron advertencias de seguridad internas y externas, pusieron a niños en gran riesgo y permitieron que un producto peligroso llegara a millones de floridanos”.

La demanda civil sostiene que OpenAI y Altman priorizaron la rapidez de salida al mercado y las ganancias comerciales por encima de la seguridad de los usuarios, y desatendieron advertencias reiteradas de expertos tanto dentro como fuera de la empresa. Afirma que la compañía desplegó un producto que facilita y fomenta daños, incluidos el autolesionarse y la violencia, mientras aseguraba falsamente a los usuarios que era seguro.

También alega que ChatGPT recopila datos de menores sin supervisión parental significativa, provoca adicción conductual y daño cognitivo. La empresa también ha minimizado activamente errores peligrosos, según la demanda.

La ley de Florida prohíbe las prácticas comerciales desleales y defectuosas, señalaron funcionarios. La demanda sostiene que la conducta de OpenAI causa un daño continuo a los floridanos y exige rendición de cuentas.

OpenAI no respondió a un correo electrónico en el que The Associated Press solicitaba comentarios.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.